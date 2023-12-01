Если вы мечтаете о здоровой и сияющей коже, вам следует попытаться воспользоваться японской водной терапией. Она может не только сделать вашу кожу более привлекательной, но и улучшить самочувствие. О том, как работает этот метод, рассказала диетолог Мадхура Гуров.

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Японская водная терапия

Любое снижение уровня воды в организме очень сильно влияет не только на то, как вы будете чувствовать себя, но и на состояние вашей кожи. Она может стать сухой, начать шелушиться и стать более вялой.

Поэтому каждый день вам нужно компенсировать то количество воды, которое вы тратите на потоотделение, чтобы кожа оставалась увлажненной и здоровой. Итак, убедитесь, что вы ежедневно употребляете достаточно много воды. И в этом вам может помочь японская водная терапия.

Согласно этой практике, вам нужно выпивать по два стакана воды комнатной температуры каждое утро, сразу же после того, как вы просыпаетесь. Делать это следует за 45 минут до завтрака. Кроме того, вам нужно попробовать завтракать за 15 минут и не есть ничего другого в течение не менее 2 часов после еды.



Потребление воды очень важно / Фото Pexels

Японская водная терапия основана на вере в том, что соблюдение определенных практик в употреблении воды, особенно перед едой утром, может принести вам немало преимуществ для здоровья. Впрочем, вы должны учитывать, что эта практика не имеет надежного научного подтверждения.

Но употребление воды поможет вам увлажнить организм и активировать его функции и метаболические процессы перед завтраком.

Какие преимущества водной терапии для кожи

Включение водной терапии в свой рацион потенциально может улучшить ваш метаболизм и контролировать вес. Вы могли об этом не знать, и потребление воды натощак может способствовать естественному процессу детоксикации организма и выведению токсинов.

Употребление воды на регулярной основе может способствовать более чистому цвету лица.