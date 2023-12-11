Можно ли есть яичные желтки каждый день: диетолог дала ответ

Вы могли этого и не знать, но яйцо на завтрак каждое утро способно поддерживать здоровый вес. Белок сдерживает тягу к пище, а в желтках содержится большая часть питательных веществ и витамин D.

Мы привыкли употреблять каждое утро яйца, ведь это не только быстрый, но и сытный завтрак. Впрочем, важно быть осведомленным о том, какую пользу или вред несут яйца и сколько их стоит употреблять ежедневно.

Обратите внимание 5 продуктов с коллагеном, которые предотвращают морщины после 30 лет

Польза яичного желтка

Полезны ли ячные желтки ответила диетолог Келли Плау. По ее словам, яйца попадают в список 10 лучших суперпродуктов, поэтому не стоит упускать из виду пользу белка и желтка.

В желтке содержится большинство питательных веществ яйца. Кроме витамина D, в нем содержится фосфор, рибофлавин, холин и селен, а также ряд других витаминов и минералов.



Желток полезен для нашего организма / Фото Martha Stewart

Сколько яиц можно есть в день

Ранее исследования доказывали, что в желтке находится холестерин, поэтому люди пытались его избегать. Впрочем, если не употреблять яйца в избытке, то на организм они не будут влиять плохо.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в одном яйце содержится около 180 миллиграммов пищевого холестерина. По рекомендациям людям стоит ограничить потребление холестерина не более 300 миллиграммов в день.

Обзорная статья в Британском медицинском журнале доказывает, что для здоровых людей одно яйцо в день не увеличит риск сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта. Однако люди с диабетом могут подвергаться повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, если они едят яйца ежедневно.

Согласно последним исследованиям, употребление одного яйца в день не должно иметь каких-либо побочных эффектов. На самом деле, яйца могут быть полезной частью сбалансированной диеты.