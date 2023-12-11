Чи можна їсти яєчні жовтки кожного дня: дієтологиня дала відповідь

Ви могли цього й не знати, але яйце на сніданок кожного ранку здатне підтримувати здорову вагу. Білок стримує потяг до їжі, а в жовтках міститься велика частина поживних речовин та вітамін D.

Ми звикли вживати кожного ранку яйця, адже це не лише швидкий, але й ситний сніданок. Втім важливо бути обізнаним в тому, яку користь чи шкоду несуть яйця та скільки їх варто вживати щодня.

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Користь яєчного жовтка

Чи корисними є ячні жовтки відповіла дієтолог Келлі Плау. За її словами, яйця потрапляють у список 10 найкращих суперпродуктів, тому не варто оминати увагою користь білка та жовтка.

У жовтці міститься більшість поживних речовин яйця. Окрім вітаміну D, в ньому міститься фосфор, рибофлавін, холін і селен, а також ряд інших вітамінів і мінералів.



Жовток є корисним для нашого організму / Фото Martha Stewart

Скільки яєць можна їсти в день

Раніше досліджування доводили, що у жовтку міститься холестерин, тому люди намагалися його уникати. Втім, якщо не вживати яйця в надлишку, то на організм вони не будуть погано впливати.

За даними Міністерства сільського господарства США, в одному яйці міститься близько 180 міліграмів харчового холестерину. За рекомендаціями, людям варто обмежити споживання холестерину не більше 300 міліграмів на день.

Оглядова стаття у Британському медичному журналі доводить, що для здорових людей одне яйце на день не збільшить ризик серцево-судинних захворювань чи інсульту. Однак люди з діабетом можуть наражатися на підвищений ризик серцево-судинних захворювань, якщо вони їдять яйця щодня.

Згідно з останніми дослідженнями, вживання одного яйця в день не повинно мати будь-яких побічних ефектів. Насправді яйця можуть бути корисною частиною збалансованої дієти.