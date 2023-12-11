Диетолог Бянка Тамбурелло отмечает, что коллаген – это белок, который придает структуру костям, коже и сухожилиям.

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"Наше тело производит коллаген, но мы также можем получать его из продуктов питания и добавок", – добавила диетология.

Из-за старения и воздействия окружающей среды (ульльтрафиолетовые лучи) выработка коллагена в организме начинает снижаться. Именно поэтому вспомогательную роль могут сыграть диетические добавки или еда.

Прием добавок с коллагеном может снизить боль в суставах, повысить гидратацию и эластичность кожи. Также коллаген может поддерживать здоровье волос и ногтей.

– отметила Бянка Тамбурелло.

Советуем вам добавлять в свой рацион продукты, которые не только вкусны, но и полезны, ведь содержат высокое содержание коллагена и пищевых веществ, повышающих выработку коллагена.

Рыба

"Рыбный коллаген является одним из самых эффективных источников усвоения источников пищевого коллагена", – рассказала Бянка Тамбурелло.

Лосось особенно богат жирами омега-3 и белком в виде аминокислоты для поддержания выработки коллагена. Также полезны сардины и анчоусы.

Цитрусовые

Апельсин, лимон, грейпфрут и лайм содержат множество витамина С. Он помогает сохранить коллаген в организме. Цитрусовые оказывают положительное влияние на состояние кожи, волос, ногтей и суставов.



Цитрусовые хорошо влияют на коллаген / Фото Golden Flamingo

Яйца

Яйца помогают поддерживать выработку коллагена в организме. Они содержат пролин, цинк и серу, положительно влияющие на наше здоровье.

Бобы

Бобовые необходимы нашему организму, ведь снабжают нас аминокислотами, которые необходимы для поддержания выработки коллагена.

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Домашняя птица с кожей

Кожа домашней птицы содержит коллаген, поэтому важно ее употреблять, если вы хотите, чтобы в вашем организме было достаточно коллагена.