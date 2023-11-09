Иногда витамин С называют аскорбиновой кислотой, и она очень важна для вашего организма. Это вещество необходимо для того, чтобы использовать железо, которое вы получаете из пищи и для того, чтобы поддерживать иммунитет в надлежащем состоянии. Диетолог Кэтлин Зелман рассказала, из каких продуктов вы можете получить этот невероятный витамин.

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Красный перец

Всего в половине стакана красного перца можно найти до 95 миллиграммов этого полезного вещества. Кроме того, в овощах также содержатся витамины А, В, Е и К, калий, марганец и фолиевая кислота.

Использовать болгарский перец можно во множестве блюд – вы можете употреблять его как отдельную закуску или добавлять в салаты, супы, рагу или омлет.



Болгарский перец очень полезен / Фото Pexels

Киви

Эти фрукты невероятно питательны и содержат немало витамина С – всего в одном среднем киви можно найти до 70 мг вещества. Кроме того, там есть флаваноиды и каротиноиды, которые могут защитить клетки от повреждений.

Большинство людей очищают киви от кожуры, ведь на ней есть небольшие волоски, однако на самом деле она не только съедобна, но и содержит огромное количество питательных веществ. Для того чтобы получить от киви максимальную пользу, попробуйте потереть пух и съесть фрукт вместе с кожурой. Однако не забудьте тщательно вымыть ваши киви перед тем, как есть их.



Киви следует добавить в свой рацион / Фото Pexels

Брокколи

Если вы любите добавлять брокколи в супы или добавлять их в кашу или салат, это отличная новость для вашего организма, ведь этот продукт не только содержит много витамина С, но и может уменьшить воспаление и способствовать хорошему пищеварению.

Для того чтобы получить всю пользу от продукта, варите брокколи на пару в течение 5 минут или меньше – так овощ не потеряет свои полезные свойства.



Брокколи следует употреблять как можно чаще / Фото Pexels

Помидоры

Если вы съедите всего один помидор, вы можете получить из него до 20 мг витамина С. Главное – есть его сырым, ведь иначе количество питательных веществ в нем существенно снизится.



Помидоры содержат много антиоксидантов / Фото Pexels

Однако в вареных или печеных помидорах повышается уровень антиоксиданта, который называется ликопин. Так что для того, чтобы не потерять какие-либо питательные вещества, попробуйте употреблять и сырые помидоры, и томатный соус.