Ешьте эти 5 продуктов, чтобы быстро похудеть

Конечно, вы уже знаете, что похудение связано не только с тем, сколько вы двигаетесь и занимаетесь спортом, но и с вашим рационом. Добавление некоторых здоровых продуктов поможет быстро избавиться от лишних килограммов.

Для того чтобы худеть правильно, вам не нужно полностью ограничивать себя в употреблении пищи – такой подход только навредит. Вместо этого следует добавить в рацион больше продуктов, богатых белоком, ведь протеин сделает вас сытыми и даст силы для продуктивного дня.

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Яйца

Яйца прекрасны для похудения не только потому, что являются фактически идеальным источником белка, но и потому, что их можно готовить множеством разнообразных способов. Прежде всего, вы можете сварить, пожарить, запечь и использовать во многих блюдах.

Каждое яйцо содержит примерно 70 калорий, и на них приходится 6 граммов белка. Яйца помогут вам контролировать аппетит и чувствовать себя сытыми в течение длительного времени.

Кроме того, яйца также являются хорошим источником витамина D, а недостаточный уровень витамина D связан с увеличением жира на животе,

– поделилась диетолог Лисси Лакатос.

Фасоль

Фасоль является очень здоровой пищей, богатой белоком. Кроме того, в фасоли есть немало клетчатки, что делает ее чрезвычайно сытной и помогает уменьшить потребление калорий.

Одно из исследований показало, что люди, регулярно потреблявшие фасоль, уменьшили суточное количество калорий на 12%. И, конечно же, если вы будете регулярно есть этот продукт, вы не захотите так часто перекусывать вредной пищей.

Фасоль очень универсальный продукт, ее можно добавить к большому количеству блюд, а также она дешевая и ее можно приобрести в любом магазине – и это делает ее едва ли не идеальным источником белка для похудения.

Греческий йогурт

Если вы не знаете чем заправить свои салаты или другие блюда, греческий йогурт станет превосходной заменой жирным калорийным соусам. Этот йогурт отлично подойдет и в качестве перекуса или завтрака, ведь всего в одной порции продукта содержится 15 – 17 граммов белка.

Если вы хотите выбрать наиболее здоровый вариант, подходящий для похудения, выберите обезжиренный йогурт. Даже он даст вам длительное ощущение сытости, а если вы смешаете его с ягодами или овощами, вы еще и получите отличную дозу клетчатки.

Куриная грудка

Да, обычная куриная грудка может стать отличным способом сбросить несколько килограммов. Вы можете готовить ее множеством различных способов: пожарить, сварить или запечь. Этот продукт можно употреблять как отдельно, так и добавлять в другие блюда – и так курица никогда не надоест вам.



Куриная грудка богата белоком / Фото Pexels

Оказывается, куриная грудка нежирная, однако богата качественным белком. Всего в одной порции содержится около 26 г этого соединения, а также там можно найти незаменимые аминокислоты, необходимые организму для роста и восстановления мышц.

Тунец

Если вы любите консервированный тунец – отличная новость для вас: этот продукт очень полезен для потери веса. Вы можете класть эту рыбу на бутерброды, добавлять в салаты или есть вместе с отварной крупой.

В любом случае вы получите 25 граммов белка всего от одной порции тунца. Также в нем содержится много здоровых жиров.