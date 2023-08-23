Їжте ці 5 продуктів, щоб швидко схуднути

Звісно, ви вже знаєте, що схуднення пов'язане не тільки з тим, наскільки багато ви рухаєтеся та займаєтеся спортом, але й з вашим раціоном. Додавання деяких здорових продуктів допоможе швидко позбутися зайвих кілограмів.

Для того, щоб худнути правильно, вам не потрібно повністю обмежувати себе у вживанні їжі – такий підхід тільки нашкодить. Натомість варто додати до раціону більше продуктів, багатих на білок, адже протеїн зробить вас ситими та дасть сили для продуктивного дня.

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Яйця

Яйця чудові для схуднення не тільки тому, що є фактично ідеальним джерелом білка, але й через те, що їх можна готувати у безліч різноманітних способів. Перш за все, ви можете їх зварити, посмажити, запекти та використати у багатьох стравах.

Кожне яйце містить приблизно 70 калорій, і на них приходиться аж 6 грамів білка. Яйця допоможуть вам контролювати апетит та відчувати себе ситими протягом дуже тривалого часу.

Крім того, яйця також є хорошим джерелом вітаміну D, а недостатній рівень вітаміну D пов’язаний із збільшенням жиру на животі,

– поділилася дієтологиня Ліссі Лакатос.

Квасоля

Квасоля є дуже здоровою їжею, яка багата на білок. Окрім того, у квасолі є чимало клітковини, і це робить її надзвичайно ситною та допомагає зменшити споживання калорій.

Одне з досліджень показало, що люди, які регулярно споживали квасолю, зменшили добову кількість калорій на 12%. І, звісно ж, якщо ви регулярно їстимете цей продукт, ви не захочете так часто перекушувати шкідливою їжею.

Квасоля дуже універсальний продукт, її можна додати до великої кількості страв, а також вона дешева і її можна придбати в будь-якому магазині – і це робить її чи не ідеальним джерелом білка для схуднення.

Грецький йогурт

Якщо ви не знаєте, чим заправити свої салати чи інші страви, грецький йогурт стане чудовою заміною жирним калорійним соусам. Цей йогурт чудово підійде і як перекус чи сніданок, адже всього у одній порції продукту міститься 15 – 17 грамів білка.

Якщо ви хочете обрати найбільш здоровий варіант, що підійде для схуднення, оберіть знежирений йогурт. Навіть він дасть вам тривале відчуття ситості, а якщо ви змішаєте його з ягодами чи овочами, ви ще й отримаєте чудову дозу клітковини.

Куряча грудка

Так, звичайна куряча грудка може стати чудовим способом скинути кілька кілограмів. Ви можете готувати її у багато різних способів: посмажити, зварити чи запекти. Цей продукт можна вживати як окремо, так і додавати у інші страви – і так курка ніколи не набридне вам.



Куряча грудка багата на білок / Фото Pexels​

Виявляється, куряча грудка нежирна, проте багата на якісний білок. Всього у одній порції міститься близько 26 грамів цієї сполуки, а також там можна знайти незамінні амінокислоти, що потрібні організму для росту та відновлення м'язів.

Тунець

Якщо ви полюбляєте консервований тунець – чудова новина для вас: цей продукт дуже корисний для втрати ваги. Ви можете класти цю рибу на бутерброди, додавати у салати чи їсти разом з відвареними крупами.

У будь-якому випадку ви отримаєте аж 25 грамів білка всього від однієї порції тунця. Також у ньому міститься багато здорових жирів.