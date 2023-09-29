Если ваша спальня превращается в беспорядочный склад разных вещей, самое время провести тщательную уборку и выбросить все, что мешает получить качественный отдых. О том, как именно стоит организовать спальню, рассказала профессиональная организатор Дженнифер Джарретт.

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Испорченные простыни и одеяла

Если ваши простыни и одеяла загрязнены или вообще порваны, пора выбросить их и заменить новыми. Вы не представляете, насколько на ваш сон влияет качество и привлекательность постельного белья.

Новый комплект простыни может мгновенно осветить комнату или сделать сон гораздо приятнее. Старые простыни и одеяла часто можно отдать на переработку текстиля или в приют для животных, чтобы они могли использоваться повторно.

– поделилась Дженнифер Джарретт.

Стопки книг на тумбочках

Если у вашей кровати есть комод или тумбочка, и они завалены книгами, которые вы даже не читаете, самое время убрать их из виду. Для того чтобы избежать скопления книг на вашем комоде, составьте план и старайтесь держать на нем не более двух книг одновременно. Остальные же сложите в книжный шкаф. Уменьшение визуального шума и беспорядка очень положительно повлияет на ваш отдых.

Старые журналы

Независимо от того, хранятся ли журналы в вашем шкафу, или они лежат на тумбочке или в ящике, скорее всего, они вам действительно не нужны, поэтому пора от них избавиться.

Старые журналы могут собираться в любом доступном углу, на столе или в ванной комнате. Сделайте чистую чистку и выбросьте их всех,

– порекомендовала Джарретт.



В спальне должно быть чисто / Фото Pexels

Просроченная косметика и средства по уходу

Если в вашей спальне есть туалетный столик и вы храните там свои средства по уходу за кожей, самое время провести ревизию. Скорее всего, среди вашей декоративной косметики точно найдется просрочка,

Большинство косметических средств имеют гораздо более короткий срок годности, чем мы думаем, поэтому, если вы знаете, что что-то достаточно старое, скорее всего, срок его использования давно истек. Старые косметические средства, особенно те, которые не в форме порошка, могут стать питомником бактерий и вызвать инфекции,

– рассказала организатор Джарретт.

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Старые носки

Наверное, многие любят хранить старые носки "на всякий случай". Однако поверьте – скорее всего, этот случай так никогда не наступит, так что стоит освободить свой шкаф для новой одежды.