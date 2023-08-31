Эти напитки хорошо утоляют жажду: попробуйте их уже сейчас

Если во время жары вы постоянно испытываете жажду, возможно, вам нужно употреблять больше жидкости. Впрочем, не все напитки одинаково питают ваш организм, так что подбирать их нужно внимательно.

Конечно, вода известна тем, что прекрасно утоляет жажду, однако, если вам уже надоело ее пить, существует множество альтернатив, которые также будут полезны для вашего здоровья и самочувствия.

Интересно Попытайтесь есть больше винограда: он поразит неожиданной пользой

Молоко

Если вы не можете пить воду, попробуйте заменить ее на молоко. Поскольку этот напиток гораздо гуще, вам может показаться, что он приведет к обезвоживанию, но это не так. Прежде всего молоко содержит немало кальция и витамина D, а также белок, который даст вам заряд энергии даже в летнюю жару.

Вода, настоянная на фруктах

К обычной воде можно добавить немного фруктов, и это придаст ей необычный интересный вкус. Старайтесь не добавлять к такой воде сахар, ведь это может лишить ее прекрасной способности утолять жажду. Лучше всего подойдут лимон и базилик или огурец с мятой.

Впрочем, вы можете придумать собственные сочетания, которые лучше всего соответствуют вашим вкусовым вкусам.

Фруктовые соки

Любой фруктовый сок содержит около 85% воды, и это делает его очень увлажняющим, а также очень питательным. Впрочем, убедитесь, что вы выбираете настоящий сок, а не нектар. Также обратите внимание на количество сахара в напитке, ведь если он будет слишком сладким, это может помешать хорошей гидратации.



Соки прекрасно утоляют жажду / Фото Pexels

Также в жаркие дни вам могут понравиться замороженные соки – даже в таком виде они не теряют своих полезных свойств.

Чай

Если вы любите чай, вы, вероятно, уже заметили, что этот напиток прекрасно помогает с жаждой. Но сначала убедитесь, что вы выбрали сорт без кофеина, ведь только такой напиток увлажнит вас так же хорошо, как вода.

Кофеин может обезвоживать вас, ведь это мощное мочегонное средство, поэтому попробуйте избегать кофе и других напитков, содержащих это соединение.