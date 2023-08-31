Ці напої найкраще тамують спрагу: спробуйте їх вже зараз

Якщо під час спеки ви постійно відчуваєте спрагу, можливо, вам потрібно вживати більше рідини. Втім, не всі напої однаково живлять ваш організм, тож підбирати їх потрібно уважно.

Звісно, вода відома тим, що чудово тамує спрагу, проте якщо вам вже набридло її пити, існує безліч альтернатив, які також будуть корисними для вашого здоров'я та самопочуття.

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Молоко

Якщо ви вже не можете пити воду, спробуйте замінити її на молоко. Оскільки цей напій набагато густіший, вам може здатися, що він призведе до зневоднення, проте це не так. Перш за все, молоко містить чимало кальцію та вітаміну D, а також білок, який дасть вам заряд енергії навіть у літню спеку.

Вода, настояна на фруктах

До звичайної води можна додати трохи фруктів, і це додасть їй незвичайного цікавого смаку. Намагайтеся не додавати до такої води цукор, адже це може позбавити її чудової здатності втамовувати спрагу. Найкраще підійдуть лимон та базилік, або огірок з м'ятою.

Втім, ви можете придумати власні поєднання, які найкраще відповідатимуть вашим смаковим уподобанням.

Фруктові соки

Будь-який фруктовий сік містить близько 85% води, і це робить його надзвичайно зволожувальним, а також дуже поживним. Втім, переконайтеся, що ви обираєте справжній сік, а не нектар. Також зверніть увагу на кількість цукру у напої, адже якщо він буде надто солодким, це може перешкодити хорошій гідратації.



Соки чудово втамовують спрагу / Фото Pexels

Також у спекотні дні вам можуть сподобатися заморожені соки – навіть у такому вигляді вони не втрачають своїх корисних властивостей.

Чай

Якщо ви полюбляєте чай, ви, певно, вже помітили, що цей напій чудово допомагає зі спрагою. Та спершу переконайтеся, що ви обрали сорт без кофеїну, адже тільки такий напій зволожить вас так само добре, як і вода.

Натомість кофеїн може зневоднити вас, адже це потужний сечогінний засіб, тож спробуйте уникати кави та інших напоїв, що містять цю сполуку.