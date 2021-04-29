После зимнего сезона, переполненного жареной пищей, сладостями и полуфабрикатами, вполне разумно задуматься о диете. Но прежде чем назначить жесткие ограничения, попробуйте отказаться от обработанных продуктов. Это не только положительно повлияет на вес, но и улучшит настроение, устранит усталость и нормализует уровень триглицеридов.

Обработанные продукты – это вся еда, состав которой был изменен до того, как она попала на наш стол. Сюда входят мясные, рыбные и овощные консервы, полуфабрикаты, замороженные продукты, уличная еда, кетчупы, майонезы, соусы, изделия из мяса (колбасы, сосиски, бекон), сладости, снеки, пакетированные соки, газированная вода.

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Исключение из рациона обработанных продуктов устраняет факторы, провоцирующие внутреннее воспаление защитной слизистой оболочки, ведь такая диета предполагает отказ от искусственных консервантов, добавок, рафинированного сахара и остаточных пестицидов.



Что случится, если отказаться от ультрапереработанной пищи / Фото Pexels

Для тех, кого не интересует полная детоксикация (отказ от сахара или глютена), сокращение обработанной пищи будет первым шагом к улучшению самочувствия. И уже через 24 часа вы сможете увидеть первый результат.

Первый день отказа

Выбрали для завтрака овсяную кашу вместо гранолы быстрого приготовления? Не пообедали в фастфуде? Отказались от стакана сока в пользу обычной воды? Прекрасно! Ожидайте, что у вас повысится уровень сосредоточенности и энергичности. Как объясняют диетологи, рафинированный сахар вызывает пики и резкое снижение уровня глюкозы в крови. Это обычно приводит к колебаниям энергии и нарушению настроения.

На правильной диете уменьшится боль в животе и вздутие. Вы можете заметить некоторые изменения уже вечером первого дня эксперимента.

В то же время вы должны подготовиться к негативным последствиям. Некоторые люди испытывают симптомы абстиненции, что особенно активно проявляется в течение первой недели отказа от обработанных продуктов. Могут наблюдаться: перепады настроения, тревога, головная боль и проблемы со сном.

7 дней без обработанных продуктов



У вас увеличится уровень энергии / Фото Pexels

Следующий этап – улучшение пищеварения. Диетологи отмечают, что проблемы с кишечником (запор, вздутие живота, диарея) реже возникают после 7-дневного отказа от обработанных продуктов. Кроме того, к этому времени вы почувствуете множество других преимуществ: улучшение работы психики, крепкий сон, отсутствие головной боли.

Поскольку многие из этих продуктов провоцируют воспалительные реакции, их избежание поможет облегчить боль и снизить напряжение мышц.

Через месяц

Глютен, пшеница, молочные продукты, кукуруза, яйца и соя, которые содержатся во многих переработанных продуктах, являются пищевыми аллергенами. Перейдя на свежие продукты, вы неожиданно заметите, что у вас улучшилось состояние кожи, исчезли насморк, чихание и слезоточивость. Это связано с тем, что у вас может быть аллергия о которой вы даже не подозревали. Поэтому месяц без продукта-раздражителя поможет вам чувствовать лучше.

Кроме этого, преимущества, которые вы почувствовали на первую неделю, станут более выразительными.

Через 6 месяцев



Вы похудеете / Фото Pexels

Вот когда начинаются настоящие изменения. Через 6 месяцев люди с лишним весом возвращаются в норму, диабетики отмечают значительно лучший контроль уровня сахара в крови, пациенты с воспалительными состояниями могут уменьшать дозы лекарств, поскольку боль становится менее выраженным.

Триглицериды и гликогемоглобин (HbA1c) в крови также снижаются. И это не удивительно, учитывая, что исключая из рациона обработанную пищу, вы снижаете уровень сахара в крови. Это в свою очередь предотвращает риск развития диабета 2 типа и ишемической болезни сердца.

Более того, когда вы замените обработанные продукты на здоровые и цельные, у вас улучшится функция почек и печени.

С чего начать

Для начала займитесь исследованием. Определите, какие продукты являются вредными, а какие – необходимые для вашего функционирования. Обратите внимание на классификацию продуктов по степени обработки:

необработанные или минимально обработанные продукты. Такая обработка не влияет на свойства и пользу еды, а в составе продуктов нет избытка натрия: мясо, молоко, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, фрукты, овощи, корнеплоды, картофель, замороженные овощи и ягоды, квашеная капуста, темный шоколад, сухофрукты.

Такая обработка не влияет на свойства и пользу еды, а в составе продуктов нет избытка натрия: мясо, молоко, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, фрукты, овощи, корнеплоды, картофель, замороженные овощи и ягоды, квашеная капуста, темный шоколад, сухофрукты. ингредиенты кулинарной и пищевой промышленности. Для приготовления этих продуктов применяется ряд сложных процессов переделки (прессование, шлифование, рафинирования, очистки, гидрирования, использование ферментов и добавок). Таким образом мы получаем сахар, крахмал, муку, масло и жиры, а также промышленные ингредиенты, например кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, лактозы и сои.

Для приготовления этих продуктов применяется ряд сложных процессов переделки (прессование, шлифование, рафинирования, очистки, гидрирования, использование ферментов и добавок). Таким образом мы получаем сахар, крахмал, муку, масло и жиры, а также промышленные ингредиенты, например кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, лактозы и сои. ультра-обработанные продукты. Это продукты, которые возникают в результате соединения двух вышеуказанных групп. Они имеют высокое содержание насыщенных или трансжиров, избыточное количество сахара и натрия и отличаются пустыми калориями. Сюда входят хлеб, крупы, печенье, чипсы, пирожные, мороженое, сок, газировка, макароны, пицца, колбаса, рыбные палочки, наггетсы консервированные или сухие супы, детские смеси.

Чтобы начать диету, вам придется отказаться от третьей группы продуктов и сосредоточиться на свежей пищи с минимальным уровнем обработки.