Что случится с организмом, если ежедневно есть только завтрак: вывод диетологов

Завтрак – один из главных элементов дня. Утренняя еда заряжает энергией на весь день и улучшает умственную деятельность организма, который только-только проснулся. И даже если по плану на столе очень сытный завтрак, пренебрегать другими приемами пищи все же не стоит. Разберемся почему это вредно и что будет, если несколько дней есть только завтрак.

Обед и ужин столь же важны для нашего организма, как и завтрак. Если вы недоедаете сложных углеводов – организм испытывает недостаток энергии, что приводит к вечерним срывам. Это может стать причиной переедания, которая повлечет за собой боль, дискомфорт, тяжесть в животе и расстройства сна.

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Желательно не пропускать никаких приемов пищи, ведь в таком случае организм будет страдать от дефицита питательных веществ.

Какое оптимальное количество приемов пищи



Почему стоит разделять еду на весь день / Фото Pexels

В целом диетологи рекомендуют есть 3 раза в день. Однако некоторым более комфортно распределять ежедневное меню на 5 – 6 раз. Эксперты отмечают, что в каждом случае все индивидуально. Так людям с сахарным диабетом следует придерживаться трехразового питания

Как распределять дневной калораж

Почему организма мало завтрака / Фото Pexels

Дефицит калорий приводит к стрессу, тогда организм переходит в режим "энергосбережения", а обмен веществ замедляется. Поэтому в течение дня важно пополнять необходимое количество калорий.

Вместо того чтобы худеть, организм откладывает питательные вещества в виде "жировых ловушек". Чтобы не было проблем, ориентируйтесь на эти цифры:

завтрак – 20 – 25% от ежедневной нормы калорий,

обед – 35 – 40%,

ужин – 15 – 20%,

остальное оставьте на перекусы, которые точно будут в течение дня.

Что случится, если несколько дней подряд есть только завтрак



Почему нужно обедать / Фото Pexels

Диетологи говорят, что в течение нескольких дней держаться исключительно на завтраке невозможно. Организм не будет получать достаточно полезных веществ (белков, жиров и углеводов), особенно если ваш завтрак однообразный или базируется на еде быстрого приготовления, сладких сухих кашах.

Если есть только завтрак, то:

весь день вы будете чувствовать голод,

это станет сильным стрессом для организма, а когда вы нормализуете питание, тело начнет откладывать калории "про запас";

может произойти гормональный сбой;

можно получить гастрит или обострить болезнь.

Не стоит рисковать и экспериментировать, чтобы проверить, что случится с вашим телом при таком способе питания. Лучше сосредоточьтесь на сбалансированному подходе к рациону. В таком случае тело отблагодарит вас большим количеством сил, производительностью, мотивированностью и свежим внешним видом.