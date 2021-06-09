Що трапиться з організмом, якщо щодня їсти лише сніданок: висновок дієтологів

Сніданок – один із найголовніших елементів дня. Ранкове вживання їжі заряджає енергією на увесь день та покращує розумову діяльність організму, який тільки-тільки прокинувся. Та навіть якщо за планом на столі дуже ситний сніданок, нехтувати іншими прийманнями їжі все ж не варто. Розберімося чому це шкідливо і що буде, якщо кілька днів є тільки сніданок.
Обід та вечеря настільки ж важливі для нашого організму, як і сніданок. Якщо ви недоїдаєте складних вуглеводів – організм відчуває брак енергії, що призводить до вечірніх зривів. Це може стати причиною переїдання, яка потягне за собою біль, дискомфорт, тяжкість в животі та розлади сну.
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Бажано не пропускати ніяких прийомів їжі, адже в такому разі організм страждатиме від дефіциту поживних речовин.
Яка оптимальна кількість приймання їжі
Чому варто розділяти їжу на весь день / Фото Pexels
В цілому дієтологи рекомендують їсти 3 рази на день. Однак деяким більш комфортно розподіляти щоденне меню на 5 – 6 разів. Експерти зазначають, що в кожному випадку все індивідуально. Так людям з цукровим діабетом варто дотримуватися триразового харчування
Як розподіляти денний калораж
Чому організму замало сніданку / Фото Pexels
Дефіцит калорій призводить до стресу, тоді організм переходить в режим "енергоощадження", а обмін речовин сповільнюється. Тож протягом дня важливо поповнювати необхідну кількість калорій.
Замість того щоб худнути, організм відкладає поживні речовини у вигляді "жирових пасток". Щоб не було проблем, орієнтуйтеся на ці цифри:
- сніданок – 20 – 25% від щоденної норми калорій,
- обід – 35 – 40%,
- вечеря – 15 – 20%,
- решту залиште на перекуси, які точно будуть протягом дня.
Що трапиться, якщо кілька днів поспіль їсти тільки сніданок
Чому потрібно обідати / Фото Pexels
Дієтологи кажуть, що протягом декількох днів триматися виключно на сніданку неможливо. Організм не буде отримувати достатньо корисних речовин (білків, жирів і вуглеводів), особливо якщо ваш сніданок одноманітний чи базується на їжі швидкого приготування, солодких сухих кашах.
Якщо їсти тільки сніданок, то:
- весь день ви будете відчувати голод;
- це стане сильним стресом для організму, а коли ви нормалізуєте харчування, тіло відкладатиме калорії "про запас";
- може статися гормональний збій;
- можна отримати гастрит або загострити хворобу.
Не варто ризикувати та експериментувати, щоб перевірити, що трапиться з вашим тілом при такому способі харчування. Краще зосередьтеся на збалансованому підході до раціону. В такому разі тіло віддячить великою кількістю сил, продуктивністю, мотивованістю й свіжим зовнішнім виглядом.