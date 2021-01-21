На первый взгляд, эти продукты кажутся полезными, однако содержание соли, жира и сахара в предложенных завтраках, указывает на обратное. Поговорим о том, что не так с привычными для нас завтраками?

Диетологи считают, что пропуск завтрака – это не самый плохой способ начать свой день, сообщает Полезно 24 . В любом случае даже это может оказаться значительно более удачной стратегией, чем регулярное употребление этих 7 продуктов.



Почему не стоит завтракать хлопьями / Фото Pexels

Хлопья, "шарики", "звездочки" и другие продукты, которые нужно просто залить молоком, позиционируются производителями, как лучший вариант питательного завтрака для детей и женщин, стремящихся похудеть. Но единственным преимуществом этих продуктов является скорость их приготовления.

Несмотря на длинный перечень витаминов и микроэлементов, которые якобы содержатся в сухих завтраках, они приносят больше вреда, чем пользы. Этот продукт изготавливают способом экструзии: все ингредиенты измельчают до состояния тонкого порошка и прессуют, придавая кусочкам соответствующей формы. В состав сухих завтраков входят мука, крахмал, сахар, а также большое количество усилителей вкуса, консервантов, ароматизаторов, эмульгаторов и других синтетических добавок.

Регулярное появление таких продуктов в рационе ребенка может привести к нарушению обмена веществ, ожирению, нарушению работы почек, желудка, кишечника и других органов.

Каши быстрого приготовления

Зерновые культуры с добавлением сахара содержат много углеводов и мало клетчатки, что приводит к быстрому повышению и стремительному падению уровня сахара в крови. Заявление, опубликованное Рабочей группой по охране окружающей среды (EWG) в 2014 году, утверждает, что люди, которые употребляют каши быстрого приготовления, получают примерно 5 килограммов сахара в год.

Лучше варить утреннюю кашу с полноценной крупы на основе молока или воды. Это займет практически столько же времени, сколько и приготовления быстрого варианта. Для того чтобы усилить вкус, добавьте в кашу сухофрукты, орехи, имбирь, корицу или ванилин.

Бекон



Чем опасен бекон / Фото Pexels

Хотя в мясе много белка, обработанные продукты теряют все полезные свойства первоначального продукта. На смену им приходят насыщенные жиры и холестерин. Исследование показало, что те, кто регулярно употребляет большое количество обработанных мясных продуктов, имеют более высокий (на 44%) риск ранней смерти.

Бутерброд с колбасой

Это традиционный и быстрый завтрак, но это не значит, что от этого он становится полезным.

Хлеб из пшеничной муки со сливочным маслом и колбасными изделиями (часто не самого высокого качества) – это сочетание большого количества "быстрых" углеводов и вредных жиров. Чтобы такой завтрак действительно обеспечивал организм энергией, а не отправлялся прямо в жировые отложения, следует заменить основные ингредиенты. Полезный бутерброд должен содержать хлеб из муки грубого помола, натуральное отварное мясо, свежие овощи, зелень и сыр.

Хлеб с плавленым сыром



Почему опасно завтракать плавленым сыром / Фото i Stock

Если вы считаете, что бутерброд с плавленым сыром менее вреден, чем бутерброд с колбасой, спешим вас заверить – это совершенно не так.

Плавленый сыр практически полностью состоит из жира, при этом в нем нет ни малейшего намека на полезные свойства натурального продукта. Также важно помнить, что его производят из отходов сырного производства или сыров, которые невозможно реализовать из-за истечения срока годности.

Выпечка

Круассан, пирожное или булочка с чашкой кофе – это классика, которая тоже не должна входит в ваш утренний рацион. К сожалению, любые подобные сладости являют собой сочетание "быстрых" углеводов и жиров, при этом они содержат массу калорий и имеют высокий гликемический индекс. Такой завтрак не устраняет голод и способствует набору лишних килограммов.

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Сок

Большинство фруктовых и ягодных соков изготавливаются с помощью добавления воды к сухой массе. К сожалению, этим дело не ограничивается: в пакетированные соки кладут много сахара, лимонную кислоту и другие консерванты. Вместо фруктовой мякоти в продукт нередко добавляют пектин или отходы сахарной свеклы. Понятно, что продукты такого рода не могут быть полезными.

Свежевыжатые фруктовые соки действительно содержат массу необходимых организму веществ. Однако употреблять такие напитки натощак опасно, поскольку органические кислоты, входящие в их состав, раздражают слизистую оболочку желудка.