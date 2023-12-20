Какой напиток выпить перед сном, чтобы хорошо спать: достаточно одной чашки

Многим людям не удается вовремя заснуть, а постоянное созерцание часов лишь приводит к стрессу. Но решить эту проблему можно просто. Попытайтесь перед сном выпить напиток, который поможет вам быстро заснуть.

Декабрь – достаточно стрессовый месяц, ведь у нас много обязанностей и дел, которые должны завершить до конца года и часто эти мысли мешают, поэтому нам не удается заснуть. Недостаточное количество сна приводит к утомлению и истощению уже в первой половине дня, поэтому сон очень важен.

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Взрослый среднестатистический человек должен спать 7-8 часов в день. Если вы замечаете, что тратите на полноценный сон недостаточно время на восстановление организма, рекомендуем перед сном выпить чашку любого напитка, о котором мы расскажем ниже, чтобы без проблем спокойно засыпать.

Диетолог Гарима Гаял говорит, что теплый напиток перед сном помогает человеку расслабиться. Но для оптимальной гигиены сна рекомендуется прекратить употребление большого количества жидкости, ведь напитки обладают мочегонным эффектом. Употребляйте напитки за час до сна, чтобы вывести жидкость из организма и не пробуждаться ночью. Это касается алкогольных напитков или кофеина. Одной чашки напитка вечером, который даст расслабляющий эффект будет достаточно.

Ромашковый чай

Ромашка содержит легкие седативные свойства. Напиток перед сном поможет расслабить мышцы, снять стресс и улучшить сон. Ромашка обладает аниоксидантом апигенином, который дает успокаивающий эффект.

Чай из корня валерианы

Корень валерианы используют как средство от разных недугов и от нарушения сна. Такой чай способствует расслаблению и улучшению качества сна.

Теплое молоко

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Этот напиток содержит триптофан – аминокислоту, которая может превращаться в серотонин и мелатонин, которые играют решающую роль в регуляции сна.

Мятный чай

Этот чай помогает расслабить мышцы желудочно-кишечного тракта, потенциально уменьшая дискомфорт и способствуя более спокойному сну.



Мятный чай поможет быстро заснуть.

Зеленый чай

Важно, чтобы зеленый чай был без кофеина. Он успокаивающе влияет на нервную систему

Чай с мелиссой

Мелисса также оказывает седативное действие, она помогает успокоить негативные мысли и улучшить качество сна.