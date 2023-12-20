Який напій випити перед сном, щоб добре спати: достатньо однієї чашки

Багатьом людям не вдається вчасно заснути, а постійне споглядання на годинник лише призводить до стресу. Та вирішити цю проблему можна дуже просто. Спробуйте перед сном випити напій, який допоможе вам швидко заснути.

Грудень – доволі стресовий місяць, адже в нас є багато обов’язків та справ, які маємо завершити до кінця року і часто ці думки заважають, тому нам не вдається заснути. Недостатня кількість сну призводить до втомлення та виснаження вже в першій половині дня, тож сон є дуже важливим.

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Доросла середньостатистична людина повинна спати 7-8 годин щодня. Якщо ви помічаєте, що витрачаєте на повноцінний сон недостатньо час на відновлення організму, радимо перед сном випити чашку будь-якого напою, про які ми розповімо нижче, щоб без проблем спокійно засинати.

Дієтолог Гаріма Гаял каже, що теплий напій перед сном допомагає людині розслабитися. Та для оптимальної гігієни сну рекомендовано припинити вживати велику кількість рідини, адже напої мають мочегонний ефект. Вживайте напої за годину до сну, щоб вивести рідину з організму та не пробуджуватися серед ночі. Це стосується алкогольних напоїв чи кофеїну. Однієї чашки напою ввечері, який дасть розслабляючий ефект буде достатньо.

Ромашковий чай

Ромашка містить легкі седативні властивості. Напій перед сном допоможе розслабити м’язи, зняти стрес та покращити сон. Ромашка має аниоксидант апігенін, який дає заспокійливий ефект.

Чай з кореня валеріани

Корень валеріани використовують як засіб від різних недуг та від порушення сну. Такий чай сприяє розслабленню та покращенню якості сну.

Тепле молоко

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel . Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Цей напій містить триптофан - амінокислоту, яка може перетворюватися на серотонін та мелатонін, які грають вирішальну роль у регуляції сну.

М'ятний чай

Цей чай допомагає розслабити м'язи шлунково-кишкового тракту, потенційно зменшуючи дискомфорт та сприяючи спокійнішому сну.



М'ятний чай допоможе швидко заснути / Фото Pexels

Зелений чай

Важливо, щоб зелений чай був без кофеїну. Він заспокійливо впливає на нервову систему

Чай з мелісою

Меліса також має седативну дію, вона допомагає заспокоїти негативні думки та покращити якість сну.