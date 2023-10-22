Диетологиня Ольза Безугла рассказала, как именно продукты с высоким гликемическим индексом влияют на наш организм и приводят к негативным последствиям.

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К продуктам с высоким гликемическим индексом относятся: белый рис, картофельное пюре, картофельные чипсы, кукурузные хлопья, финики, крекеры, тост из белого хлеба, рисовая лапша, попкорн, тыква запеченная, пиво, мюсли с горшками.

Быстрое поднятие и падение уровня сахара в крови

"Продукты с высоким гликемическим индексом могут способствовать быстрому повышению уровня глюкозы в крови после их потребления, что может вызвать энергетические пики и впадины. Это может повлиять на эффективность и состояние здоровья", – отметила диетология.



Способствует развитию инсулинорезистентности

Регулярное потребление продуктов с высоким гликемическим индексом может способствовать развитию инсулинорезистентности, что является фактором риска развития диабета типа 2 и других метаболических заболеваний.

Увеличение аппетита

Диетология отмечает, что пища с высоким гликемическим индексом может привести к большему ощущению голода и желанию употреблять пищу чаще, что может способствовать чрезмерному потреблению пищи и излишнему весу.



Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

"Предыдущие исследования показали связь между высоким потреблением продуктов с высоким гликемическим индексом и увеличенным риском сердечных заболеваний", – говорится в инстаграмм-посте.



Воздействие на здоровье кожи

Высокий уровень сахара в крови может повлиять на здоровье кожи, способствуя появлению акне и других кожных проблем.

Диетология Ольга Безугла отмечает, что лучше ограничивать потребление продуктов с высоким гликемическим индексом и отдавать предпочтение продуктам с низким гликемическим индексом, таким как цельные злаки, овощи, фрукты с низким содержанием сахара, бобы, ягоды и непереработанные продукты.



Сбалансированное питание может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови и способствовать общему здоровью.