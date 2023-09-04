Действительно ли вам нужно пользоваться дезодорантом: ответ удивит

Видимо, вы уже привыкли наносить дезодорант так же, как каждое утро чистите зубы и умываете лицо. Впрочем, в отличие от предыдущих пунктов дезодорант не является медицинской необходимостью.

Несмотря на то, что использование дезодоранта для подавляющего количества людей давно стало привычкой, оно все равно базируется на личных или культурных предпочтениях, а не на потенциальной пользе для здоровья. А блокировка пота вообще может навредить организму.

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Нужно ли пользоваться дезодорантом

Пот действительно нужен нашему организму. С его помощью ваше тело регулирует температуру. Впрочем, в некоторых случаях ваше тело потеет больше, чем вам нужно, и это называют патологической потливостью или гипергидрозом.

Вы могли об этом не подозревать, однако пот сам по себе не имеет запаха, но неприятный аромат образуется из-за расщепляющих его бактерий на коже.

Впрочем, если вы не потеете излишне, использование антиперспиранта может быть не слишком хорошей идеей. Полностью блокируя пот под мышками, вы рискуете тем, что выделение пота в других частях тела парадоксально увеличится.



Дезодоранты могут повлиять на уровень потливости всего тела / Фото Pexels

Кроме того, на запах вашего пота также влияет и рацион – вы могли и не подозревать, однако пот людей, употребляющих много брокколи и капусты, может пахнуть серой.

В то же время беспокоиться о потенциально вредных элементах, содержащихся в дезодорантах и антиперспирантах, также не стоит, ведь эти заявления не были научно подтверждены. В то же время, некоторые эксперты несколько обеспокоены использованием алюминия в дезодорантах, ведь это вещество может быть связано с развитием рака молочной железы и болезни Альцгеймера, однако необходимы дополнительные исследования.

Если вы откажетесь от дезодоранта, вы столкнетесь как с плюсами, так и с минусами. Прежде всего запах вашего тела может усилиться, ведь большое количество пота способствует размножению бактерий на коже. Но тщательное ежедневное купание поможет устранить проблему и избежать неприятного запаха на теле.

Кроме того, подумайте над тем, чтобы добавить в свой гардероб более свободную хлопчатобумажную одежду – она также поможет уменьшить потоотделение.