Чи справді вам потрібно користуватися дезодорантом: відповідь здивує

Певно, ви вже звикли наносити дезодорант так само, як кожного ранку чистите зуби та вмиваєте обличчя. Втім, на відміну від попередніх пунктів, дезодорант не є медичною необхідністю.

Попри те, що використання дезодоранту для переважної кількості людей давно стало звичкою, воно все одно базується на особистих чи культурних вподобаннях, а не на потенційній користі для здоров'я. А блокування поту взагалі може нашкодити організму.

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Чи потрібно користуватися дезодорантом

Піт насправді потрібен нашому організму. За його допомогою ваше тіло регулює температуру. Втім, в деяких випадках ваше тіло потіє більше, ніж вам потрібно, і це називають патологічною пітливістю чи гіпергідрозом.

Ви могли про це не підозрювати, проте піт сам собою не має запаху, та неприємний аромат утворюється через бактерії на шкірі, що розщеплюють його.

Втім, якщо ви не пітнієте надмірно, використання антиперспіранту може бути не надто хорошою ідеєю. Повністю блокуючи піт під пахвами, ви ризикуєте тим, що виділення поту в інших частинах тіла парадоксально збільшиться.



Дезодоранти можуть вплинути на рівень пітливості всього тіла / Фото Pexels​

Окрім того, на запах вашого поту також впливає й раціон – ви могли й не підозрювати, проте піт людей, які вживають багато броколі та капусти, може пахнути сіркою.

Водночас перейматися через потенційно шкідливі елементи, що містяться у дезодорантах та антиперспірантах, також не варто, адже ці заяви не були науково підтверджені. Водночас деякі експерти дещо занепокоєні використанням алюмінію у дезодорантах, адже ця речовина може бути пов'язана з розвитком раку молочної залози та хвороби Альцгеймера, проте потрібні додаткові дослідження.

Якщо ви відмовитеся від дезодоранту, ви зіштовхнетеся як з плюсами, так і з мінусами. Перш за все, запах вашого тіла може посилитися, адже велика кількість поту сприяє розмноженню бактерій на шкірі. Та ретельне щоденне купання допоможе виправити проблему і уникнути неприємного запаху на тілі.

Окрім того, подумайте над тим, щоб додати до свого гардероба більше вільного бавовняного одягу – він також допоможе зменшити потовиділення.