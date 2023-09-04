Интенсивная тренировка – это лучший способ привести свое тело в форму и сбросить лишний вес без ущерба для организма. Однако некоторые упражнения совсем не так эффективны, как вы думали, и если вы откажетесь от них, вы совсем ничего не потеряете.

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Махи гирями

Правда заключается в том, что махи гирями действительно одно из лучших упражнений для укрепления мышц. Однако рядовому новичку в спорте они точно не по силам, ведь требуют безупречной техники.

Многие думают, что эти движения выполняются только руками, однако это не так. Для того, чтобы не навредить себе и извлечь пользу, вам нужно работать и с нижней частью тела, включая ягодичные и подколенные сухожилия. Поэтому, прежде чем начать махать гирей, вам нужно научиться правильно ее перемещать.

Из-за скорости и силы колебания гири плечо подвергается значительному риску получить травму,

– предупреждает врач Джон Галлуччи.

Так что если вы не занимаетесь с профессиональным тренером, лучше отложите гири в сторону и попробуйте другие упражнения, которые не будут нести такой угрозы здоровью.



Упражнения с гирями нужно делать профессионально / Фото Pexels

Приседания с весом над головой

Само собой поднимание предметов над головой уже является сложной задачей для вашего тела, однако если вы к тому же будете приседать, вам будет очень сложно делать это правильно.

Приседания над головой — это упражнение для всего тела, поэтому, например, человек, не имеющий достаточной подвижности в бедрах, коленях и лодыжках, будет иметь проблемы с выполнением глубокого приседания даже без пресса над головой,

– поделился тренер МакГиннис.

Если во время таких приседаний ваша поясница начинает сильно извиваться, остановитесь и попробуйте заменить это упражнение другим, или откорректируйте технику приседаний с профессионалом.

Разгибание ног сидя

Оказывается, использование тренажера для ног не так эффективно, как вы могли бы подумать. Проблема в том, что в жизни нет ситуаций, где вам нужно сидя поднимать большой вес своими коленями.

А когда вы изолируете любую мышцу и тренируете исключительно ее, забывая о других, это может привести к мышечному дисбалансу. Кроме того, многие выполняют это упражнение неправильно и сгибают пальцы ног, а это может перенапрячь уже напряженные мышцы.

Разгибание ног также дает чрезмерную нагрузку для коленного сустава и влияет на хрящ под коленной чашечкой.