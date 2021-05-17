Микробиом кишечника – это совокупность всех микроорганизмов в теле человека, которые находятся с ним в симбиозе. В микробиом входят бактерии, грибки, вирусы и паразиты, которые поддерживают жизнь, защищают от патогенных организмов, расщепляют пищу для высвобождения энергии, производят витамины и даже контролируют ваше настроение.

Читайте также Какие продукты повышают иммунитет и помогают бороться с простудой

Когда баланс бактерий нарушается, человек начинает страдать от:

запора и вздутия;

хронической диареи;

неприятного запаха изо рта;

спазмов;

развития пищевой непереносимости.

Дисбаланс бактерий способен подкосить иммунную систему, что приведет к более быстрым заболеваниям. Нарушение микробиома может быть спровоцировано сахаром, антибиотиками, алкоголем и отсутствием активного отдыха. Чтобы минимизировать риски, стоит позаботиться, чтобы в ваш рацион входило как можно больше пробиотиков, которые восстанавливают микрофлору кишечника.

Чтобы получить пробиотики, необязательно покупать лекарственные препараты. Откорректируйте для начала свой рацион, включив в него 10 важных продуктов.

Комбуча



Комбуча – природный пробиотик / Фото Unsplash

Комбуча изготавливается из зеленого или черного чая с добавками сахара, дрожжей и бактерий. Напиток бродит примерно неделю, за это время бактерии образуют специфическую пленку, которую используют для дальнейшей ферментации чая. В результате брожения в напитке образуется уксусная кислота и большое количество молочнокислых бактерий, которые нормализуют обмен веществ.

Кефир

Еще один ферментированный напиток, который привычен для среднестатистического украинца – кефир. Традиционно напиток изготавливают из молока, и "зерен кефира" – целых колоний дрожжей и кисломолочных бактерий. Он считается одним из самых эффективных способов получить достаточное количество пробиотиков. Кроме этого – это мощный источник белка и других питательных элементов.

Маринованные огурцы



Природные пробиотики / Фото Unsplash

Благодаря длительной ферментации, маринованные огурцы становятся одним из самых доступных источников пробиотиков, что положительно влияет на иммунитет и пищеварение. А низкая калорийность блюда подойдет тем, кто хочет похудеть. Но учтите, что добавление в рассол уксуса делает невозможным развитие полезных бактерий.

Мисо

Мисо – приправа японской кухни, которая изготавливается путем ферментации из соевых бобов, риса, ячменя, пшеницы и грибов. Кроме пробиотиков, блюда на основе мисо, богаты на белок, клетчатку, марганец и медь.

Йогурт

Йогурт считается самым популярным источником пробиотиков, однако прежде чем возлагать на него надежды, следует убедиться в нескольких вещах.

Большинство видов йогурта, доступных на прилавках магазинов, – это скорее десерты с большим количеством сахара, который наоборот задает немало вреда микрофлоре. Чтобы получить пробиотики, попробуйте выбрать натуральные кисломолочные продукты, без добавок и красителей.

Квашенная капуста

Природные пробиотики / Фото Freepik

Как и маринованные огурцы, квашеная капуста – это блюдо, ферментированное молочной кислотой, в результате чего из продукта высвобождаются витамины С, B и K, а также – натрий и железо.

Кимчи

Кимчи – это острый аналог квашеной капусты, который пользуется популярностью в азиатской кухне.

Темный шоколад

Темный шоколад содержит клетчатку, которая расщепляется и ферментируется кишечными бактериями. К тому же шоколад, в составе которого содержится 70% какао, оказывает противовоспалительное действие.

К теме Можно ли укрепить иммунитет с помощью черного шоколада

Зеленые оливки

Консервированные оливки – еще один продукт естественного брожения. Поскольку в них содержатся молочнокислые бактерии, вы получите достаточное количество пробиотиков, чтобы устранить вздутие живота или уменьшить симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Темпе

Темпе – это ферментированный соевый продукт, который производится с использованием дрожжевой закваски. Во время ферментации, в темпе уменьшается количество фитиновой кислоты и повышается усвояемость микроэлементов, в частности витамина B12, который необходим для вегетарианцев и веганов.