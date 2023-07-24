Ешьте больше земляники: она удивит неожиданной пользой

Ароматная лесная ягода, созревающая летом, может порадовать не только необычным вкусом, но и невероятным количеством целебных свойств. Добавьте ее в свое питание, и сразу же почувствуете эффект!

Земляника – это многолетнее растение, имеющее множество разнообразных видов. Эти ягоды могут быть как дикими, так и культурными; в частности, всем известная клубника – это один из видов земляники.

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Чем полезна земляника

Эта невероятная ягода богата витаминами С, В, Е, Р, а также кальцием, магнием, калием и железом. В пищу можно использовать не только сами ягоды, но и листья – его добавляют в отвары и чаи.

Напитки из земляники обладают мочегонным и тонизирующим действием и насыщают полезными веществами, ведь растение не теряет целебных качеств даже после термической обработки.

Рекомендуют есть больше земляники людям, страдающим нервным истощением, слабостью, заболеваниями сердца и мочеполовой системой. Ягоды могут помочь снизить артериальное давление и ослабить симптомы диабета и хронического аппендицита и гастрита.



Земляника поможет получить энергию на весь день / Фото Pexels

Несмотря на то, что полезная земляника будет даже в засушенном или сваренном виде, лучше всего употреблять ее в свежем виде – тогда вы получите от продукта максимальное количество витаминов.

Содержится в землянике также немало полифенолов – соединений, которые являются антиоксидантами и могут предотвратить риск возникновения многих заболеваний. В частности, они помогают улучшить чувствительность к инсулину. Земляника может улучшить также и ваш метаболизм.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Врачи советуют использовать землянику и при лечении остеоартрита – она помогает из-за того, что противовоспалительные свойства ягоды могут защитить даже суставы. Если вас беспокоит боль в коленях, земляника поможет уменьшить отеки и улучшить симптомы.