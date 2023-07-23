Любой вид шоколада может вписаться в общую сбалансированную схему питания, но важно знать его пользу для здоровья от регулярного употребления.

К слову 5 продуктов, которые помогут уменьшить целлюлит

Улучшит здоровье вашего сердца

Темный и молочный шоколад содержат в какао флавоноиды – антиоксиданты. Они имеют разные преимущества для здоровья, включая улучшение здоровья сердца. В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале Обзоры сердечно-сосудистой медицины ", были обнаружены некоторые перспективы в улучшении показателей АД при употреблении умеренного количества темного шоколада каждые один-два дня.

Уменьшит менструальные спазмы

Темный шоколад богат на магний. По данным Министерства сельского хозяйства США, 50 г темного шоколада содержат 114 миллиграмм магния, что составляет около 35% рекомендуемой диетической нормы для взрослых женщин. Магний помогает расслабить мышцы, в частности слизистую матки. Шоколад может помочь облегчить менструальные спазмы.



Что будет, если употреблять шоколад каждый день / Фото с Pexels

Повысит уровень железа

Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в Journal of Nutrition, железодефицитная анемия растет Это может привести к таким симптомам, как усталость, слабость и ломкость ногтей. Тем не менее, темный шоколад является хорошим источником железа.

50-граммовая порция темного шоколада содержит 6 миллиграмм железа. Для сравнения: по данным Национального института здоровья, женщинам в возрасте от 19 до 50 лет требуется 18 миллиграмм железа в день, а взрослым мужчинам – 8 миллиграмм в день.

Улучшит когнитивную функцию

Во время исследование было обнаружено, что ежедневное употребление темного шоколада в течение 30 дней улучшало когнитивные функции участников.



Что будет, если употреблять шоколад каждый день / Фото с Pexels

Увеличит риск высокого уровня холестерина

Белый и молочный шоколад содержат большое количество насыщенных жиров и добавленных сахаров. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, чрезмерное потребление насыщенных жиров и добавленных сахаров связано с высоким уровнем холестерина и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.