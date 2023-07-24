Їжте більше суниць: вони здивують несподіваною користю

Ароматна лісова ягода, яка достигає влітку, може порадувати не тільки незвичним смаком, але й неймовірною кількістю цілющих властивостей. Додайте її до свого харчування, і відразу ж відчуєте ефект!

Суниця – це багаторічна рослина, яка має безліч різноманітних видів. Ці ягоди можуть бути як дикими, так і культурними; зокрема, усім відома полуниця – це один з видів суниці.

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Чим корисна суниця

Ця неймовірна ягода багата на вітаміни С, В, Е, Р, а також на кальцій, магній, калій та залізо. В їжу можна використовувати не тільки самі ягоди, але й листя – його додають у відвари та чаї.

Напої з суниці мають сечогінну та тонізуючу дію і насичують корисними речовинами, адже рослина не втрачає цілющих якостей навіть після термічної обробки.

Рекомендують їсти більше суниці людям, які страждають від нервового виснаження, слабкості, мають захворювання серця та сечостатевої системи. Ягоди можуть допомогти знизити артеріальний тиск та послабити симптоми діабету й хронічного апендициту й гастриту.



Суниці допоможуть отримати енергію на весь день / Фото Pexels

Попри те, що корисною суниця буде навіть у засушеному чи звареному вигляді, найкраще вживати її у свіжому вигляді – тоді ви отримаєте від продукту максимальну кількість вітамінів.

Міститься в суниці також немало поліфенолів – сполук, що є антиоксидантами та можуть запобігти ризику виникнення багатьох захворювань. Зокрема, допомагають вони покращити чутливість до інсуліну. Суниця може покращити також і ваш метаболізм.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Лікарі радять використовувати суницю і під час лікування остеоартриту – вона допомагає через те, що протизапальні властивості ягоди можуть захистити навіть суглоби. Тож якщо вас турбує біль у колінах, суниця допоможе зменшити набряки та покращити симптоми.