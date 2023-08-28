Чтобы постоянно быть в движении, попробуйте добавить в свой список дел в неделю – занятия спортом. К примеру, плавание, занятия в спортзале, бег, катание на роликах, велопрогулки, пилатес и многое другое. Главная задача – двигаться.

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Исследования доказывают, что регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, как болезней сердца, инсульта, диабета и даже некоторых видов рака. Спорт предотвращает гипертонию, ведь помогает поддерживать нормальный вес тела, улучшает ментальное здоровье и повышает качество жизни.



Сколько времени нужно двигаться детям / Фото с Instagram Береги себя

Людям от 18 до 64 лет эксперты ВОЗ рекомендуют умеренно двигаться не менее 150-300 минут или интенсивно 75-150 минут в неделю. Уделяйте внимание развитию мышечной силы всех основных групп мышц. По желанию количество времени на спорт можно увеличить.

Что интересно, для людей, которым уже более 65 лет – рекомендации остаются такими же, впрочем, нужно больше уделять улучшению функционального равновесия и силовой тренировке.

Беременным женщинам, не имеющим противопоказаний – не менее 150 минут любой умеренной нагрузки в неделю.

4 причины, почему следует заниматься спортом

Регулярные упражнения улучшают настроение, уменьшают чувство тревоги и депрессии, улучшают общее самочувствие.

Физические упражнения имеют решающее значение для поддержания здорового мотоболизма и сжигания большего количества калорий в день. Это помогает сохранить или нарастить мышечную массу и снизить вес. Это прекрасная профилактика ожирения и остеопороза.

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Отсутствие регулярной физической активности является главной причиной хронических заболеваний. Упражнения могут помочь предотвратить диабет второго типа, болезни сердца, высокий уровень холестерина, гипертонию или уменьшить их симптомы.

Упражнения – это хорошая профилактика деменции. Они поддерживают работу мозга, улучшают память и функции мышления.

С чего начать?