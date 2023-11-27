Если вы ходите по магазину и не знаете, какие фрукты выбрать, чтобы получить максимум пользы, обратите внимание и список, который предлагает диетолог Кайли Андерсон.

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Груши

Всего в одной груше можно найти примерно 5,58 граммов клетчатки, а это делает ее невероятным источником питательных веществ. Клетчатку важно употреблять потому, что она полезна для иммунной системы и способствует размножению полезных бактерий.



Груши очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Кроме того, груши могут быть полезны и для поддержания здорового веса, ведь являются волокнистой пищей. Клетчатка помогает вам скорее почувствовать себя сытыми и помогает предотвратить переедание.

Вы можете есть груши сырыми или использовать их в различных рецептах со специями.

Ананас

Вы могли об этом не знать, однако ананас – это не только вкуснейший фрукт, но и удивительно полезный. В нем, как и в цитрусовых, содержится немало витамина С – примерно 7 миллиграммов в порцию.

Кроме того, этот тропический фрукт может принести вам и другие преимущества для здоровья: в частности, он оказывает противовоспалительное действие, может бороться с болезнями, а также достаточно полезен для пищеварительной и нервной систем.

Чем старше становится человек, тем больше лекарств он потребляет. Но действительно ли это разумная стратегия, может ли она помешать здоровью? Ищем ответ в материале.

Клюква

Пользу этой ягоды трудно переоценить. Она не только вкусна, но и питательна и помогает снизить уровень холестерина, что очень важно в период зимних праздников. Следует есть эту ягоду и для предотвращения развития ишемической болезни сердца.

Содержится в клюкве и немало витамина С, так что вы можете смело добавлять ягоду в выпечку или салаты, и получите от этого немало пользы.

Хурма

Этот азиатский фрукт может стать отличным источником витамина А, который, как известно, очень полезен для здоровья глаз. Также употребление хурмы поможет усилить вашу иммунную функцию и защитить организм от инфекционных заболеваний.



Хурму стоит добавить в свой рацион / Фото Pexels

Апельсины

Конечно, вам уже известно о том, что апельсины, как и другие цитрусовые, очень богат витамином С – всего в одном плоде есть 82 миллиграмма этого вещества. Впрочем, вам следует помнить, что вы не получите тех же преимуществ для здоровья от употребления апельсинового сока и не пытайтесь заменить им фрукты.

Обычно в соки добавляют немало сахара, а в нем не хватает питательных веществ, таких как клетчатка. А если вы не очень любите апельсины, вы можете легко заменить их мандаринами, ведь они имеют схожую питательную ценность.