Как избавиться от плодовых мух и комаров дома: лучшие советы

Если в мусорнике уже несколько дней лежит кожура от банана или другой пищи, то очень быстро на кухне заведутся маленькие надоедливые плодовые мухи. От них и комаров можно легко избавиться.

Средняя продолжительность жизни плодовой мухи составляет от 40 до 50 дней. Комары живут меньше, но у них большая способность размножаться. Мухи и комары не только доставляют неудобства, но и переносят разные бактерии.

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Фруктовых мух и комаров очень трудно избавиться, впрочем, стоит воспользоваться несколькими методами, которые помогут вам их избавиться.

Лучшие способы избавиться от плодовых мух и комаров

Используйте инсектицид

Если методы профилактики не работают (вовремя выбрасывать остатки мусорной еды), используйте инсектицид, специально предназначенный для борьбы с комарами.

Установите ловушки для мух

Вы можете специальными спреями убить взрослых плодовых мух, но вы не обезопасите себя от яиц и личинок, которые они могли оставить на вашей кухне.

Купленные в магазине ловушки для мух предотвращают размножение мух. Их можно приобрести в местном хозяйственном магазине. Эти одноразовые ловушки для плодовых мух, оснащены нетоксичной приманкой, которая вылавливает всех мух.



Как избавиться от плодовых мух в домашних условиях.

Как сделать ловушку для мух из уксуса

Вы можете сделать ловушку своими руками. Для этого вам понадобится несколько вещей из домашнего обихода.

Пустая бутылка вина или банка;

Лист бумаги;

Лента;

1 ч. л. яблочного уксуса.

Что делать:

Сформируйте конусообразный воронку из листа бумаги. Заклейте воронку скотчем, оставив небольшое отверстие на узком конце.

Поместите воронку в чистую пустую бутылку или банку. Заправьте банку чайной ложкой яблочного уксуса.

Разместите одну или несколько таких ловушек в местах, где вредителей можно увидеть чаще всего. Плодовые мушки легко попадают в ловушку, но не могут вылететь. После того, как вы поймаете всех видимых мух, убейте их спреем или выпустите на улицу.