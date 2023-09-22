Домашние мухи не только кусаются, но и переносят на лапках миллионы микроорганизмов, которые могут распространять болезнетворные микроорганизмы и болезни пищевого происхождения. Как их избавиться рассказал энтомолог Питер Иреникус.

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Чтобы избавиться от надоедливых насекомых, стоит всего лишь использовать натуральные средства и некоторые предметы. От серьезной проблемы есть химические решения.

Природные средства против мух

Смешайте яблочный уксус и моющее средство в пророрции 1:1. Раствор налейте в миску или банку и посыпьте сверху сахаром, чтобы привлечь мух. Эта смесь должна их убить.

Эфирные масла таких растений, как лаванда, мята перечная, эвкалипт и лемонграсс могут действовать как репелленты от мух. Поместите эфирные масла в диффузоры или смешайте их с водой и распылите в тех местах вашего дома, где собираются мухи.

Липучка для мух – простой способ поймать и убить домашних мух. Повесьте двустороннюю липкую ленту в местах скопления мух, она привлечет и заманит ее в ловушку.



Избавиться от мух можно легко / Фото Pexels

Химические средства

Если у вас постоянная проблема с непроходящей мухами, химические растворы могут стать быстрым способом избавиться от домашних мух.

Химические распылители угнетают нервы мух, что вызывает паралич и смерть. Об этом рассказал энтомолог Мишель Джонсон, основатель и владелец Ciao Bedbugs. Приобрести такое средство можно в любом бытовом магазине.