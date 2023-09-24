Як позбутися від плодових мух та комарів вдома: найкращі поради

Якщо у смітнику вже кілька днів лежить шкірка від банана чи іншої їжі, то дуже швидко на кухні заведуться маленькі надокучливі плодові мухи. Від них та комарів можна легко позбутися.

Середня тривалість життя плодової мухи становить від 40 до 50 днів. Комарі живуть менше, але в них велика здатність розмножуватися. Мухи та комарі не лише завдають незручностей, але й переносять різні бактерії.

До теми Як позбутися від домашніх мух: їх більше не буде у вашій оселі

Фруктових мух і комарів дуже важко позбутися, втім варто скористатися кількома методами, які допоможуть вам їх позбутися.

Найкращі способи позбутися плодових мух і комарів

Використовуйте інсектицид

Якщо методи профілактики не працюють (вчасно викидати залишки їжі зі сміттям), використовуйте інсектицид, спеціально призначений для боротьби з комарами.

Встановіть пастки для мух

Ви можете спеціальними спреями вбити дорослих плодових мух, але ви не вбезпечите себе від яєць та личинок, які вони могли залишити на вашій кухні.

Куплені в магазині пастки для мух запобігають розмноженню мух. Їх можна придбати у місцевому господарському магазині. Ці одноразові пастки для плодових мух, оснащені нетоксичною принадою, яка виловлює всіх мух.



Як позбутися плодових мух в домашніх умовах / Фото Consumer

Як зробити пастку для мух з оцту

Ви можете зробити пастку своїми руками. Для цього вам знадобиться кілька речей з домашнього вжитку.

Порожня пляшка вина або банка;

Аркуш паперу;

Стрічка;

1 ч. л. яблучного оцту.

Що робити:

Сформуйте конусоподібну вирву з аркуша паперу. Заклейте вирву скотчем, залишивши невеликий отвір на вузькому кінці.

Помістіть вирву в чисту порожню пляшку або банку. Заправте банку чайною ложкою яблучного оцту.

Розмістіть одну або кілька таких пасток в місцях, де шкідників можна побачити найчастіше. Плодові мушки легко потрапляють у пастку, але не можуть вилетіти. Після того, як ви зловите всіх видимих мух, убийте їх спреєм або випустіть надвір.