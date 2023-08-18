5 способов избавиться от секущихся волос: вот что вам нужно делать

Посеченные кончики – очень распространенная проблема, с которой борются многие девушки. Такие волосы нуждаются в тщательном уходе, поэтому расскажем вам, что именно поможет вам избавиться от посеченности.

Часто парикмахеры советуют подстригать кончики, но не все готовы отрезать хоть несколько сантиментов волос, поэтому проблему можно решить простыми и эффектными лайфхаками.

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Правильно питайтесь и пейте воду

Вы этого могли и не знать, но волосы не любят диет и экспериментов с питанием. Чтобы оно было здоровым и ухоженным, включите в свой рацион мясо, рыбу, овощи и гречку. Также волосы нуждаются в увлажнении, поэтому старайтесь пить не менее 1,5 литра воды в день.

Употребляйте витамины

Кончики волос могут расслаиваться из-за внутренних сбоев в организме, в частности, недостаток витаминов. За рост волос отвечают витамины А и Е, а также группы В.



Употребляйте витамины для волос / Фото с Hair Gorgeous EN

Используйте шелковые наволочки

Перейдите из хлопчатобумажных наволочек на шелковые. Сон на гладкой ткани существенно уменьшает трение волос, а это означает меньшее количество поврежденных, ослабленных и поломанных волос.

Пользуйтесь термозащитой

Не стоит увлекаться горячим стайлингом. Фены и плойки – главные враги здоровых волос. При сушке волос феном обязательно используйте термозащиту.

Не забывайте о маслах

Одним из лучших средств в борьбе с кончиками является использование маслиц, питающих и восстанавливающих волосы. Вы можете приобрести готовые масла в магазине, или использовать натуральные – оливковое, миндальное или масло жожоба.