Ваш бюстгальтер постоянно прилегает к вашей коже, и таким образом ткань впитывает весь пот, грязь и бактерии, которые есть на вашем теле. Поэтому ношение чистых бра будет не только полезно для вашего здоровья, но и повысит чувство комфорта и уверенности в течение дня.

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Как часто нужно стирать бюстгальтер

Не существует исследований относительно того, как часто нужно стирать этот элемент белья, однако дерматологи дают правильные рекомендации, которые вы можете прислушиваться. И делать это нужно точно чаще, чем раз в неделю.

Как дерматолог и эксперт по уходу за кожей, я бы рекомендовала стирать бюстгальтеры после каждого ношения, чтобы поддерживать надлежащую гигиену и здоровье кожи,

– поделилась доктор Кемунто Макая.

Впрочем, частота стирки может зависеть от некоторых дополнительных факторов, но все же стоит это делать не реже, чем через каждые 2 – 4 ношения. Но если вы очень много двигаетесь или носите бюстгальтер в летние жаркие месяцы, вам придется стирать его чаще.

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Как правильно стирать бюстгальтер

Первое, что вам нужно сделать – это ознакомиться с инструкциями, указанными на этикетке изделия и следовать им. Лучшим способом привести эту одежду в порядок будет стирать ее вручную, используя мягкое моющее средство. Также следует стирать бра в холодной воде, особенно если они имеют подложку.



Стирать бюстгальтеры лучше вручную / Фото Pexels

Если же вы планируете использовать стиральную машину, сначала поместите бюстгальтер в мешок для белья, чтобы он сохранил форму и не повредился во время стирки. Также эксперты советуют пропускать бюстгальтеры через дополнительный цикл стирки, чтобы убедиться, что на них не осталось остатков моющего средства.

Но что же произойдет, если вы не стираете свое белье довольно часто? Это может привести к появлению бактерий и грибков, а они могут вызвать такие инфекционные заболевания, как фолликулит или кандинозную опрелость. А через влажный от пота бюстгальтер вы можете почувствовать натирание или угревую сыпь из-за накопленных бактерий и грязи.