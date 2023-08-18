5 способів позбутися посіченого волосся: ось що вам треба робити

Посічені кінчики – дуже поширена проблема, з якою бореться багато дівчат. Таке волосся потребує ретельного догляду, тож розповімо вам, що саме допоможе вам позбутися посіченості.

Часто перукарі радять підстригати кінчики, але не всі готові відрізати хоч кілька сантиментрів волосся, тому проблему можна вирішити простими та ефектними лайфхаками.

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Правильно харчуйтеся і пийте воду

Ви цього могли й не знати, але волосся не любить дієт та експериментів з харчуванням. Щоб воно було здоровим і доглянутим, включіть до свого раціону м’ясо, рибу, овочі та гречку. Також волосся потребує зволоження, тому намагайтеся пити не менше 1,5 літра води на день.

Вживайте вітаміни

Кінчики волосся можуть розшаровуватися через внутрішні збої в організмі, зокрема, нестача вітамінів. За ріст волосся відповідають вітаміни А та Е, а також групи В.



Вживайте вітаміни для волосся / Фото з Hair Gorgeous EN

Використовуйте шовкові наволочки

Перейдіть з бавовняних наволочок на шовкові. Сон на гладкій тканині суттєво зменшує тертя волосся, а це означає меншу кількість пошкодженого, ослабленого та поламаного волосся.

Користуйтеся термозахистом

Не варто захоплюватися гарячим стайлінгом. Фени та плойки – головні вороги здорового волосся. При сушінні волосся феном обов’язково використовуйте термозахист.

Не забувайте про олійки

Одним із найкращих засобів у боротьбі з кінчиками є використання олійок, які живлять та відновлюють волосся. Ви можете придбати готові олійки в магазині, або ж використовувати натуральні – оливкову, мигдальну чи олію жожоба.