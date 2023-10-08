Изюм – здоровая альтернатива конфетам: вот почему его надо есть

Высушивая виноград на солнце или в сушилке получают изюм. Они сладкие, содержат много фруктозы и калорий, впрочем, имеют высокое содержание клетчатки, витаминов и важных минералов.

Президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Олег Швец рассказал, что в умеренных количествах изюм является конкурентом кондитерским изделиям.

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По его словам, высушенные ягоды помогают лучшему пищеварению, предотвращают запоры, способствуют повышению уровня железа и сохранению прочности костей, снижению риска рака и сердечных заболеваний.

Какая питательная ценность изюма

В изюме не содержится жира и холестерина, впрочем он наполнен антиоксидантами, минералами и является отличным источником клетчатки.

Сахар и калории

Изюм достаточно калорийный, поэтому нужно следить за тем, сколько вы употребляете его в день. Желательно ограничить себя двумя столовыми ложками. Изюм полезен для спортсменов, поскольку является быстрым источником необходимых углеводов.

Клетчатка

Клетчатка способствует лучшему пищеварению, помогает дольше оставаться сытыми, поскольку замедляет опорожнение желудка.

Железо

Изюм является хорошим источником железа. Железо важно для образования эритроцитов и помогает им переносить кислород в клетки тела.



Изюм полезны / Фото Pexels

Кальций и бор

Кальций необходим для здоровых и крепких костей. Полезно употреблять изюм женщинам в менопаузе. Кальций помогает предотвратить развитие остеопороза, характеризующееся потерей костной массы, обычно происходит с возрастом.

Бор, содержащийся в изюме, взаимодействует с витамином D и кальцием и сохраняет кости и суставы здоровыми.

Антимикробные соединения

Президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Олег Швец отмечает, что в исследовании 2009 года обнаружили, что изюм содержит фитохимические вещества, способствующие здоровью зубов и десен. Они обезвреживают бактерии в полости рта, которые приводят к кариесу.