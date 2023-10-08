Сертифицированная диетологиня Аакрити Арора рассказала о полезных свойствах груши, хорошо влияющих на состояние нашей кожи.

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Волокна предотвращают повреждение кожи

Пищевые волокна груши помогают сохранить гладкость и мягкость кожи. Они замедляют выброс сахара в кровь и предотвращают повреждение коллагена кожи (определенного типа белка), вызванное частыми скачками уровня сахара. В результате мы получаем гладкую кожу.

Уменьшает морщинки

Чтобы избежать старения, постарайтесь каждый день употреблять грушу. Фрукт богат витамином С, витамином К и медью. Эти элементы способны бороться с вредными свободными радикалами, защищая клетки кожи от серьезных повреждений. Они также помогают тонизировать кожу и сокращают образование тонких линий у глаз, а также в области губ.



Груша способна уменьшить морщины / Фото инстаграмм @hoskelsa

Лечит жирную кожу

Груши достаточно полезны для жирного типа кожи. Для того чтобы сделать маску для лица, раздавите грушу и добавьте к смеси сливки с медом. Избыточная секреция сальных желез значительно снизится.

Уменьшает прыщи

Если вы склонны к появлению прыщей, то груши принесут вам пользу. Груша содержит большое количество витаминов и минералов. Фрукт повышает иммунитет и делает его сильнее. Соответственно, кожа сможет бороться с прыщами и кожными инфекциями изнутри.

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Увлажняет кожу

Груша полезна не только для жирной, но и сухой кожи. Фрукт содержит натуральный увлажнитель, который помогает сбалансировать нормальное содержание воды в коже и сохранить ее естественную влажность.

Увлажняет губы

Молочная кислота, содержащаяся в экстракте груш может сохранить клетки губ здоровыми и увлажненными.