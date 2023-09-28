Если вы хотите немного сэкономить, самое время начать покупать сезонные продукты. Осенью их очень много, и вы можете построить интересный разнообразный рацион и не навредить своему кошельку. Советами о том, какие продукты следует приобрести осенью, поделилась Тесс Коман.

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Капуста

Капуста может стать ингредиентом к огромному количеству блюд и убедитесь, что в вашем холодильнике всегда есть этот овощ. В правильных условиях капуста может храниться 3 – 4 месяца.

Для того чтобы ваша капуста не засохла, не снимайте наружные листья и храните в ящике для хрустящих овощей. Убедитесь, что вы сняли с овоща полиэтиленовый пакет, он может навредить.

При покупке капусты в магазине обращайте внимание на то, чтобы головки были тяжелые и жесткие, без гнили.

Руккола

Эта пряная зелень прекрасно растет в холодную погоду, поэтому осенью ее можно найти немало. Вы даже можете попытаться вырастить ее самостоятельно, и для этого даже не нужно иметь участок или огород – зерна можно посадить в обычный цветочный горшок и вырастить на подоконнике.

Хранить рукколу лучше неплотно упакованной в перфорированном полиэтиленовом пакете. В герметичном пакете со временем может накопиться слишком много влаги, что приведет к тому, что ваша зелень станет несвежей и кашевидной.

Яблоки

Эти фрукты именно осенью становятся хрустящими и очень сочными. Кроме того, существует множество сортов яблок, поэтому вы можете найти такие, которые будут по вкусу: сладкие, терпкие или кислые.

В магазине выбирайте твердые плоды без мягких пятен, дыр или гнили. Хранить яблоки следует в сухом прохладном месте в перфорированных полиэтиленовых пакетах – так вы обеспечите движение воздуха и убережете продукты от влаги.



Яблоки лучшие по вкусу осенью / Фото Pexels

В зависимости от сорта яблок могут храниться от 1 до 3 месяцев.

Тыквы

Вы могли бы подумать, что тыквы подходят только для пирогов, но это не так. Эти сезонные овощи могут пригодиться для множества различных блюд, и необязательно сладких.

В магазине выбирайте тыквы без дыр или пятен и храните их в прохладном сухом месте. Если вы положите их в удачное место, тыквы могут храниться от 2 до 6 месяцев.