Все мы знаем, что перед стиркой нужно разделять одежду по цвету. Не стоит стирать все, что у вас скопилось в корзине. Для того, чтобы одежда максимально сохраняла свой вид долгий период, разделяйте стирку на три категории: белую, цветную и черную.

Читайте также Как проветрить квартиру зимой, чтобы не уронить все тепло: действенные методы

Однако чтобы быть окончательно быть уверенными в том, что вы делаете все правильно, советуем воспользоваться правильными температурными режимами, от которых зависит насколько качественно вам удастся отстирать одежду. К примеру, горячая, теплая и холодная вода по-разному влияет на стирку.

20 градусов

Такую температуру можно использовать для тканей без грязи и пятен. Это может быть легкая, летняя одежда, спортивные вещи, футболки и рубашки. Цвета при такой стирке остаются дольше.

30 градусов

Эту температуру используют для черной и цветной одежды, джинсов, детской одежды, шерсти и шелка. Впрочем, если на одежде есть жировые пятна, то эта температура не сможет их отстирать, тогда следует использовать более высокую температуру.



Какая температура подходит для разного типа одежды / Фото Shutterstock

40 или 50 градусов

Этот режим подойдет для полотенец, простыней, белья, акриловой одежды, нейлона и полиэстера. Температура 40 или 50 градусов подходит для устойчивых и синтетических тканей, хорошо устраняет бактерии, которые часто накапливаются на полотенцах.

60 градусов

Используйте эту температуру для вещей, содержащих жирные пятна. Порошок и гарячая вода сможет не только постирать грязь, но и устранит бактерии, которые могли накопиться на одежде.

90 градусов

Такая температура достаточно опасна для стирки вещей. Ее нельзя использовать для стирки шерсти. Некоторые вещи потеряют свой вид, поскольку будут очень измячены, а еще цветная одежда может потерять свою яркость.