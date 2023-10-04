Эти 3 продукта помогают бороться со стрессом

Если через обучение или работу вы испытываете напряжение и стресс, вам могут помочь некоторые продукты. Вы и не представляете, как сильно ваше питание оказывает влияние на самочувствие.

Некоторые продукты наполнены питательными веществами, которые могут успокоить стресс, возобновить работу кишечника или снизить воспаление. И добавление этой пищи в ваш рацион может помочь вам улучшить свое здоровье. О том, какие продукты следует употреблять, рассказал доктор медицинских наук Ян Смит.

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Лосось

Один из ярких примеров продуктов, наполненных полезными жирными кислотами омега-3, есть лосось. Исследования показали, что эти вещества могут улучшить настроение. Кроме того, вы также можете употреблять другую жирную рыбу, ведь в ней можно найти немало аминокислот, которые положительно влияют на самочувствие.

Впрочем, попытайтесь избегать мяса с большим количеством насыщенных жиров.

Ягоды

Если вы страдаете от стресса, вам точно нужно употреблять много клетчатки. Доктор Смит убежден, что клетчатка является мощным двигателем полезных бактерий в кишечнике. И вы могли этого не знать, однако достаточно мало людей действительно получают достаточное количество клетчатки из своего рациона.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

И лучший способ получить больше клетчатки – употреблять продукты, выращенные из земли. Больше всего этого вещества вы, конечно, можете получить из овощей, фруктов и ягод. Некоторые же ягоды, в частности черника, могут также снизить уровень кортизола, гормона стресса, который негативно влияет на настроение.



Ягоды помогают улучшить настроение / Фото Pexels

Апельсин

Что же касается фруктов, помогающих уменьшать уровень стресса, то здесь идеально подойдут апельсины, ведь они чрезвычайно богаты витамином С. Всего один апельсин может содержать до 70 миллиграммов этого витамина, а это почти полностью покрывает вашу суточную потребность в веществе.

Одно исследование, во время которого одна из групп испытуемых употребляла витамин С, показало, что он действительно помогает снижать стресс. Кроме того, он также и положительно возымел действие на сердечно-сосудистую систему участников эксперимента.