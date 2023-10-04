Ці 3 продукти допомагають боротися зі стресом

Якщо через навчання чи роботу ви відчуваєте напругу та стрес, вам можуть допомогти деякі продукти. Ви й не уявляєте, наскільки сильно ваше харчування впливає на самопочуття.

Деякі продукти наповнені поживними речовинами, які можуть заспокоїти стрес, відновити роботу кишківника чи зменшити запалення. І додавання цієї їжі до вашого раціону може допомогти вам покращити своє здоров'я. Про те, які продукти варто вживати, розповів доктор медичних наук Ян Сміт.

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Лосось

Один з яскравих прикладів продуктів, наповнених корисними жирними кислотами омега-3, є лосось. Дослідження показали, що ці речовини можуть покращити настрій. Окрім того, ви можете також вживати іншу жирну рибу, адже в ній можна знайти чимало амінокислот, які позитивно впливають на самопочуття.

Втім, спробуйте уникати м'яса з великою кількістю насичених жирів.

Ягоди

Якщо ви страждаєте від стресу, вам точно потрібно вживати багато клітковини. Доктор Сміт переконаний, що клітковина є потужним рушієм корисних бактерій у кишківнику. І ви могли цього не знати, проте досить мало людей насправді отримують достатню кількість клітковини зі свого раціону.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

І найкращий спосіб отримати більше клітковини – вживати продукти, вирощені з землі. Найбільше цієї речовини ви, звісно, можете отримати з овочів, фруктів та ягід. А деякі ягоди, зокрема чорниця, можуть також знизити рівень кортизолу, гормону стресу, який негативно впливає на настрій.



Ягоди допомагають покращити настрій / Фото Pexels​

Апельсин

Що ж до фруктів, які допомагають зменшувати рівень стресу, то тут ідеально підійдуть апельсини, адже вони надзвичайно багаті на вітамін С. Всього один апельсин може містити до 70 міліграмів цього вітаміну, а це майже повністю покриває вашу добову потребу у речовині.

Одне дослідження, під час якого одна з груп піддослідних вживала вітамін С, показало, що він справді допомагає знижувати стрес. Окрім того, він також і позитивно подіяв на серцево-судинну систему учасників експерименту.