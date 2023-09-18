Эти 3 упражнения быстро подтянут мышцы живота: вот что советуют фитнес-тренеры

Если вы хотите похудеть в животе или быстро накачать пресс, вы должны знать, что недостаточно изменить питание. Также вам понадобятся специальные тренировки, которые быстро приведут ваше тело в отличную форму.

Оказывается, многие тренеры считают стандартные упражнения для пресса, такие как приседания или скручивания, достаточно устаревшими и недостаточно эффективными. Возможно, самое время заметить их на более полезные упражнения. О том, какие упражнения нужно выполнять, рассказала тренер Алисео Унгаро.

Интересно Эти 2 упражнения помогут легко улучшить осанку.

Двойные круги ногами

Это упражнение будет чрезвычайно полезно для похудения в животе, ведь во время него вы захотите двигать и бедрами, и спиной. Впрочем, вам не стоит этого допускать, старайтесь максимально задействовать мышцы пресса.

Для выполнения упражнения вам нужно лечь лицом вверх, вытащить ноги прямо, а руки положить по бокам от туловища. Нижней частью спины прижмитесь к полу, ноги поднимите вверх и двигайте ими кругами. В то же время следите за тем, чтобы не отрывать спину от пола.

Продолжайте рисовать круги ногами, опуская ноги очень близко к земле. Каждые два кона меняйте направление движений ногами.

Высокая планка с поднятием колен.

Высокая планка – это одно из базовых упражнений для пресса, однако если вы добавите к ней немного сложности, это может сделать тренировку еще более эффективной. Поднятие колен позволит укрепить сухожилие и мышцы поясницы.

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Начинать упражнение следует в положении на полу. Руки должны стоять перед плечами, колени согнуты и расположены прямо за стенами. Затем поднимите оба колена и выпрямите ноги и перейдите в положение высокой планки на ладонях.

Поднимите левую ногу и подведите колено поближе к левому локтю. Через несколько мгновений вернитесь в исходное положение и повторите упражнение с другой ногой.



Планка очень полезна для пресса / Фото Pexels

Боковая планка

Боковая планка может развить не только мышцы вашего пресса, но и равновесие. Кроме того, чтобы просто стоять в планке, попробуйте также поднимать верхнее колено к груди.

Начинать это упражнение следует в положении боковой планки на левом боку. Стоять стоит на предплечье, вторую руку поднимите в воздух и держите перпендикулярно торсу.

После выполнения упражнения на одной стороне, сделайте ту же тренировку и на другой ноге.