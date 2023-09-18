Ці 3 вправи швидко підтягнуть м'язи живота: ось що радять фітнес-тренери

Якщо ви хочете схуднути у животі чи швидко накачати прес, ви маєте знати, що недостатньо змінити харчування. Також вам знадобляться спеціальні тренування, які швидко приведуть ваше тіло у чудову форму.

Виявляється, чимало тренерів вважають стандартні вправи для преса, такі як присідання чи скручування, досить застарілими та недостатньо ефективними. Можливо, саме час замітини їх на більш корисні вправи. Про те, які вправи потрібно виконувати, розповіла тренерка Алісеа Унгаро.

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Подвійні кола ногами

Ця вправа буде надзвичайно корисною для схуднення у животі, адже під час неї ви захочете рухати і стегнами, і спиною. Втім, вам не варто цього допускати, натомість намагайтеся максимально задіяти м'язи преса.

Для виконання вправи вам потрібно лягти обличчям догори, витягнути ноги прямо, а руки покласти з боків від тулуба. Нижньою частиною спини притисніться до підлоги, ноги підніміть у вгору і рухайте ними колами. Водночас слідкуйте за тим, щоб не відривати спину від підлоги.

Продовжуйте малювати кола ногами, опускаючи ноги дуже близько до землі. Кожні два кона змінюйте напрямок рухів ногами.

Висока планка з підняттям колін

Висока планка – це одна з базових вправ для преса, проте якщо ви додасте до неї трохи складності, це може зробити тренування ще більш ефективним. Підняття колін дозволить зміцнити сухожилля та м'язи попереку.

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Починати вправу варто у положенні на підлозі. Руки мають стояти перед плечима, коліна зігнуті і розположені прямо за стеннами. Згодом підніміть обидва коліна та випряміть ноги й перейдіть в положення високої планки на долонях.

Підніміть ліву ногу та підведіть коліно якомога ближче до лівого ліктя. Через кілька митей поверніться у початкове положення та повторіть вправу з іншою ногою.



Планка дуже корисна для преса / Фото Pexels

Бокова планка

Бокова планка може розвинути не тільки м'язи вашого преса, але й рівновагу. Та окрім того, щоби просто стояти у планці, спробуйте також піднімати верхнє коліно до грудей.

Починати цю вправу варто у положенні бічної планки на лівому боці. Стояти варто на передпліччі, другу руку підніміть у повітря та тримайте перпендикулярно торсу.

Після виконання вправи на одному боці, зробіть те саме тренування й на іншій нозі.