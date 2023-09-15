Ваши постуральные мышцы крайне важны для здоровья, ведь они не только поддерживают правильную осанку, но и снижают риск проблем с суставами шеи, спины, лодыжек и бедер. О том, какие упражнения будут наиболее полезны для улучшения осанки, рассказала тренер Алисия Бабель.
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Планка
Да, обычно стояние в планке ассоциируется с укреплением мышц пресса, однако такое упражнение может быть полезным и для нижней части спины и верхней части тела.
Мне нравится, что планки можно выполнять где угодно – не нужное членство в спортзале, личный тренер или специальное оборудование!
– поделилась Алисия Бабель.
Для того чтобы выполнить планку, вам нужно опуститься на колени или ступни и положить предплечья на пол ладонями друг к другу. Разведите ноги и руки на ширину плеч и бедер и поднимите туловище на высоту ребер.
Во время выполнения планки ваши ягодицы должны быть подтянуты все время, а также вы должны поднять голову таким образом, чтобы она оказалась на одной линии с позвоночником.
Не забудьте опустить плечи вниз и выровнять спину – только так вы получите максимальную пользу от упражнения.
Планка очень полезна для осанки / Фото Pexels
Подъем ягодиц
Это упражнение поможет вам исправить осанку и привлечь к работе ягодицы и пресс. Для этого лягте на спину и согните колени. Ноги должны стоять ровно на полу на ширине бедер.
Убедитесь, что ваша спина в районе грудной клетки крепко прижата к земле, а остальные туловища и ягодицы поднимите вверх. Расслабьте спину, чтобы бедра могли свободно двигаться.
Для того чтобы упражнение подействовало, вам стоит сделать три подхода по 20 повторений.