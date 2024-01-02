3 быстрые способа снизить кровяное давление: о них нужно знать

Многие люди проверяют артериальное давление во время медицинских осмотров, но далеко не все знают, что делать, если оно неожиданно поднимается. Что ж, существует несколько способов, которые по силам любому.

Некоторые методы снижения АД чрезвычайно просты и работают безотказно. И лучшими из них поделилась врач Джен Колд, которая практикует уже более 15 лет.

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Отдохните

Первый сценарий врача, если у ее пациентов поднимается кровяное давление – это дать им немного отдохнуть. Если вы начнете измерять свое давление сразу же после физических упражнений или другой активности, оно будет достаточно высоким. И если вы найдете минуту, чтобы сесть и расслабиться, а также сделать несколько глубоких вдохов, ваше тело быстро приспособится и давление снизится.

Поэтому врач Колд советует просить тех, кто будет измерять давление, подождать минутку, чтобы вы могли отдохнуть и полностью успокоиться.

Дыхание и внимательность

Тревога также может быть причиной быстрого поднятия артериального давления.

Сколько из вас переживают, когда приходят к врачу? Или, возможно, вы беспокоитесь, даже когда думаете о походе к врачу. Кстати, это очень много людей. У меня есть пациенты, которые начинают беспокоиться за две недели до того, как придут ко мне. Это лишь часть того, кем они являются,

– поделилась доктор Колд.

В таком случае то, что вам поможет это немного внимательности и простая медитация. Вы можете также попробовать некоторые дыхательные упражнения. Найдите минутку для того, чтобы сделать несколько глубоких вдохов и проявите внимательность и сосредоточенность.



Медитация может снизить артериальное давление / Фото Pexels

Так вы сможете достаточно быстро снизить свою тревогу, а впоследствии снизится и ваше давление.

Устройте свои эмоции

Эмоции также оказывают мощное влияние на ваше артериальное давление. Повысить его могут слезы, уныние, плач, и если вы испытываете такие эмоции в кабинете у врача, ваше кровяное давление может серьезно подскочить только через ваше эмоциональное состояние.

Быстрое решение проблемы – успокоиться и урегулировать свои эмоции.

Но если ваше давление стабильно высокое, доктор Колд дала несколько советов относительно образа жизни, которые могут вам помочь: