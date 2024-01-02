Вы могли об этом не знать, но изменение ваших привычек в питании может существенно снизить ваши риски как инсульта, так и инфаркта. Итак, попытайтесь воздержаться от некоторых вредных пищевых привычек, чтобы защитить собственное здоровье.
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Когда нужно есть
Французское исследование показало, что люди, которые едят в 9 утра, имеют на 6% больше шансов заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с людьми, которые завтракают часом ранее.
А вот употребление ужина после 21:00 связано с увеличением риска инсульта на 28%. Ученые советуют есть до 20:00 для того, чтобы избежать подобных рисков.
Для исследования ученые использовали данные более 103 тысяч французов со средним возрастом 42 года, чтобы выяснить, какую связь привычки в питании имеют с рисками различных заболеваний.
Завтракать нужно рано утром / Фото Pexels
Результаты показывают, что первый прием пищи позже в течение дня – например, пропуск завтрака связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний с 6-процентным увеличением риска в час задержки,
– рассказал доктор Бернард Сроур.
Важно пытаться завтракать как можно раньше после того, как вы проснулись, а ужин наоборот – не оттягивать до времени, когда вам пора ложиться к постели. Особенно сильно риски заболевания через неправильное время питания повышаются у женщин, поэтому будьте бдительны к своему рациону.
К тому же учитывайте, что чем больше продолжительность ночной голодовки – то есть времени между последним и первым приемом пищи за день, тем меньше риск инсультов и инфарктов.