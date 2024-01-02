Вы могли об этом не знать, но изменение ваших привычек в питании может существенно снизить ваши риски как инсульта, так и инфаркта. Итак, попытайтесь воздержаться от некоторых вредных пищевых привычек, чтобы защитить собственное здоровье.

Интересно 3 признака того, что ваше тело следует к диабету: об этом нужно знать

Когда нужно есть

Французское исследование показало, что люди, которые едят в 9 утра, имеют на 6% больше шансов заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с людьми, которые завтракают часом ранее.

А вот употребление ужина после 21:00 связано с увеличением риска инсульта на 28%. Ученые советуют есть до 20:00 для того, чтобы избежать подобных рисков.

Для исследования ученые использовали данные более 103 тысяч французов со средним возрастом 42 года, чтобы выяснить, какую связь привычки в питании имеют с рисками различных заболеваний.



Завтракать нужно рано утром / Фото Pexels

Результаты показывают, что первый прием пищи позже в течение дня – например, пропуск завтрака связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний с 6-процентным увеличением риска в час задержки,

– рассказал доктор Бернард Сроур.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Важно пытаться завтракать как можно раньше после того, как вы проснулись, а ужин наоборот – не оттягивать до времени, когда вам пора ложиться к постели. Особенно сильно риски заболевания через неправильное время питания повышаются у женщин, поэтому будьте бдительны к своему рациону.

К тому же учитывайте, что чем больше продолжительность ночной голодовки – то есть времени между последним и первым приемом пищи за день, тем меньше риск инсультов и инфарктов.