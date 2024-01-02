3 швидкі способи знизити кров'яний тиск: про них потрібно знати

Чимало людей перевіряють артеріальний тиск під час медичних оглядів, та далеко не всі знають, що робити, якщо він несподівано піднімається. Що ж, існує кілька способів, які під силу будь-кому.

Деякі методи зниження артеріального тиску надзвичайно прості і працюють безвідмовно. І найкращими з них поділилася лікарка Джен Колд, яка практикує вже понад 15 років.

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Відпочиньте

Перший сценарій лікарки, якщо у її пацієнтів піднімається кров'яний тиск – це дати їм трохи відпочити. Якщо ви почнете вимірювати свій тиск відразу ж після фізичних вправ чи іншої активності, він буде досить високим. Та якщо ви знайдете хвилину, щоб сісти та розслабитися, а також зробити кілька глибоких вдихів, ваше тіло швидко пристосується, а тиск знизиться.

Тож лікарка Колд радить просити тих, хто вимірюватиме вам тиск, зачекати хвилинку, щоб ви могли відпочити та повністю заспокоїтися.

Дихання та уважність

Тривога також може бути причиною швидкого підняття артеріального тиску.

Скільки з вас хвилюються, коли приходять до лікаря? Або, можливо, ви хвилюєтеся, навіть коли думаєте про похід до лікаря. До речі, це дуже багато людей. У мене є пацієнти, які починають хвилюватися за два тижні до того, як прийдуть до мене. Це лише частина того, ким вони є,

– поділилася докторка Колд.

У такому випадку те, що вам допоможе, це трохи уважності та проста медитація. Ви також можете спробувати деякі дихальні вправи. Тож знайдіть хвилинку для того, щоб зробити кілька глибоких вдихів та проявіть уважність та зосередженість.



Медитація може знизити артеріальний тиск / Фото Pexels

Так ви зможете досить швидко знизити свою тривогу, а згодом зменшиться і ваш тиск.

Владнайте свої емоції

Емоції також мають потужний вплив на ваш артеріальний тиск. Підвищити його можуть сльози, смуток, плач, і якщо ви відчуваєте такі емоції в кабінеті у лікаря, ваш кров'яний тиск може серйозно підскочити тільки через ваш емоційний стан.

Швидке рішення проблеми – це заспокоїтися та врегулювати свої емоції.

Та якщо ваш тиск стабільно високий, докторка Колд дала кілька порад щодо способу життя, які можуть вам допомогти: