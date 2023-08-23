Грязнее сидений унитазов: вот как часто вы должны стирать свою обувь

Большинство людей регулярно стирают свою одежду и белье, однако далеко не все придерживаются такого же графика с собственной обувью. А это может быть губительным не только для ваших туфлей и кроссовок, но и для здоровья.

Оказывается, ваша обувь гораздо грязнее, чем вы могли бы подумать. А если вы носите уличную обувь и у себя дома, вы можете распространить помещением огромное количество бактерий и микробов.

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Как часто нужно стирать обувь

Не так давно исследователи выяснили, что на вашей обуви, которую вы носите каждый день, может храниться больше микробов, чем на сидении унитаза. Самым грязным типом обуви оказались кроссовки. Если вы не разуваетесь перед входом в дом и не стирайте их по меньшей мере раз в месяц, это может привести к большим проблемам со здоровьем.

Но это не значит, что можно ограничиться только этой стиркой. Попытайтесь почаще протирать подошвы вашей обуви и мыть их под проточной водой, чтоб уменьшить количество микробов, которые вы переносите на них. Но не забывайте и о том, что чистить обувь и тщательно сушить ее нужно и тогда, когда вы попали в непогоду и намочили или запачкали ее на улице.

Как правильно стирать обувь

Вероятно, первое, что вам хочется сделать – так это забросить грязную обувь в стиральную машину вместе с другой одеждой. Впрочем, это не слишком хорошая идея, и в конце концов может ослабить клей, скрепляющий части вашей обуви.

Обратите внимание на материал, из которого изготовлена обувь и запаситесь некоторыми инструментами, которые помогут лучше ее отчистить.

В частности, вам понадобятся:

старая зубная щетка;

мягкая ткань;

бумажные полотенца;

пищевая сода;

средство для мытья посуды.

Самое простое задание – отчистить тканевую обувь – например, босоножки на ремешке, кеды или балетки. Вся эта обувь очень быстро пачкается, но режимы стиральной машинки могут быть слишком агрессивными, поэтому лучше воспользуйтесь зубной щеткой и отмойте обувь вручную.



Обувь не стоит стирать в стиральной машинке / Фото Pexels

Сначала протрите обувь бумажными полотенцами, чтобы удалить всю поверхностную грязь и пыль. Затем в отдельной емкости смешайте теплую воду и моющее средство и с помощью щетки трите ткань, однако старайтесь не переувлажнить ее.

После этого протрите обувь тканью и оставьте ее сушиться.

Для чистки кожаной обуви вам следует четко следовать указаниям на ее этикетке и использовать полироль. Если же в обувь въелась грязь, вы можете попытаться удалить ее с помощью смеси воды и пищевой соды.