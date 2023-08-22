Избавляя свой организм от природного источника энергии – то есть воды, мы постепенно вредим своему здоровью. Вот какие признаки того, что вы пьете мало воды.

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Сухость во рту

Если у нас сухость во рту, очевидно, что нам нужна вода. Впрочем, не пейте газированные напитки, ведь они не решают проблемы. Именно простая вода увлажняет слизистую во рту и горло.

Боль в суставах

Хрящевые и межпозвонковые диски на 80% состоят из воды. Если вы будете поддерживать необходимый уровень воды в организме, ваши суставы смогут перенести такие внезапные движения, как бег, прыжки или падения.

Сухая кожа

Нашей коже обязательно нужно увлажнение. Недостаток воды обычно означает недостаток пота, поэтому организм не может выводить избыток жира и солей.

Сухость глаз

Недостаток воды приводит к сухости глаз. Слезные протоки высыхают без воды, а это нанесет вред, особенно тем, кто постоянно носит линзы.



Пейте достаточное количество воды каждый день / Фото с Pexels

Дольше болеете

Каждый врач говорит нам, когда мы заболели, чтобы мы употребляли большое количество воды. А все потому, что вода помогает организму выводить токсины. Не употребляя достаточное количество воды, органы будут впитывать воду из крови, что приведет к ряду проблем.

Вялые и чувствуете усталость

Когда тело обезвожено, оно опять же берет воду из крови, а недостаток воды в крови приводит к недостатку кислорода во всем организме, а это вызывает сонливость и усталость.

Проблемы с пищеварением

Без должного объема воды концентрация слизи в желудке снижается. В таких случаях желудочный сок может вредить вашим внутренностям. А это приводит к изжоге и несварению желудка.

Запоры

Увлажнение организма является определенной смазкой для пищеварительной системы. Толстая кишка тратит воду, которая нужна желудочно-кишечному тракту на следующем этапе пищеварения. Если у вас возникает запор, то об этом свидетельствует нехватка воды.