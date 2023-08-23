Брудніше за сидіння унітазів: ось як часто ви повинні прати своє взуття

Більшість людей регулярно перуть свій одяг та білизну, проте далеко не всі притримуються такого ж графіку з власним взуттям. А це може бути згубним не тільки для ваших туфлів та кросівок, але й для здоров'я.

Виявляється, ваше взуття набагато брудніше, ніж ви могли би подумати. А якщо ви носите вуличне взуття і в себе вдома, ви можете поширити помешканням величезну кількість бактерій та мікробів.

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Як часто потрібно прати взуття

Не так давно дослідники з'ясували, що на вашому взутті, яке ви носите щодня, може зберігатися більше мікробів, ніж на сидінні унітаза. Найбруднішим типом взуття виявилися кросівки. Якщо ви не роззуваєтеся перед входом до оселі та не перете їх щонайменше раз на місяць, це може призвести до неабияких проблем зі здоров'ям.

Та це не значить, що можна обмежитися тільки цим пранням. Спробуйте частіше протирати підошви вашого взуття та мити їх під проточною водою, щоб зменшити кількість бактерій, які ви переносите на них. Та не забувайте й про те, що чистити взуття та ретельно сушити його потрібно й тоді, коли ви потрапили в негоду й намочили чи забруднили його на вулиці.

Як правильно прати взуття

Ймовірно, перше, що вам хочеться зробити – так це закинути брудне взуття до пральної машини разом із іншим одягом. Втім, це не надто хороша ідея, і зрештою може послабити клей, що скріплює частини вашого взуття.

Зверніть увагу на матеріал, з якого виготовлене взуття та запасіться деякими інструментами, які допоможуть найкраще його відчистити.

Зокрема, вам знадобляться:

стара зубна щітка;

м'яка тканина;

паперові рушники;

харчова сода;

засіб для миття посуду.

Найпростіше відчистити тканинне взуття – наприклад, босоніжки на ремінці, кеди чи балетки. Все це взуття дуже швидко брудниться, але режими пральної машинки можуть бути надто агресивними, тож краще скористайтеся зубною щіткою та відмийте взуття вручну.



Взуття не варто прати у пральній машинці / Фото Pexels​

Спершу протріть взуття паперовими рушниками, щоб видалити увесь поверхневий бруд та пил. Потім у окремій ємності змішайте теплу воду та мийний засіб і за допомогою щітки тріть тканину, проте намагайтеся не перезволожити її.

Після цього протріть взуття тканиною та залиште його сушитися.

Для чищення шкіряного взуття вам варто чітко дотримуватися вказівок на його етикетці та використовувати поліроль. Якщо ж у взуття в'ївся бруд, ви можете спробувати видалити його за допомогою суміші води та харчової соди.