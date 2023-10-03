Если вы интересуетесь тем, как прочистить канализацию у себя дома без помощи специалиста, существует несколько простых способов, которые будут по силам даже новичкам. О том, как правильно чистить ливень, рассказал сантехник Дойл Джеймс.

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Как очистить ливень

Первое, что предлагает делать Дойл Джеймс, так это сливать горячую воду в слив хотя бы раз в неделю. Именно это помогает предотвратить накопление засора на внутренней поверхности труб. Кроме того, вы можете залить в слив чашку уксуса, оставить его там, а через 30 минут промыть двумя литрами очень горячей воды.

Кроме того, прежде чем ставить в раковину грязные кастрюли и сковородки, попробуйте удалить всю грязь и жир, чтобы масла легче проходили через дренажные линии. Не забывайте мыть посуду в горячей воде, иначе жир охладится внутри трубы и покроет ее внутреннюю часть.

Если же с вашего стока распространяется неприятный запах, вам может понадобиться пищевая сода. Просто насыпьте в слив пол стакана этого вещества и залейте двумя литрами горячей воды.



Очистить слив можно с помощью уксуса / Фото Pexels

Пищевая сода не только отлично очищает трубы, она также поможет убрать все неприятные запахи, которые могут вас беспокоить. Если же эти простые способы не помогают, вы можете попробовать более глубокую очистку стока раковины.

Для этого наполните ее очень горячей водой и оставьте на один – два часа – давление и вес воды помогут устранить накопившуюся внутри грязь. Не забудьте также воспользоваться вантузом, чтобы протолкнуть воду через засор.

Если же засорился ливень в ванной комнате, чаще всего проблемой является скопление волос, которое вы должны удалять по крайней мере раз в месяц. Если же волосы попали внутрь труб, вам может понадобиться специальный инструмент – изогнутая проволочная вешалка. С ее помощью выловите все оказавшиеся внутри слива волосы и очень быстро вы заметите положительный результат.