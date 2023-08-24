Если даже после уборки в вашей квартире все еще остается немало пыли, грязи и микробов, стоит задуматься о том, чтобы изменить способы уборки. Попытайтесь замедлиться и серьезно подумать над тем, чтобы сделать этот процесс более эффективным.

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Использование грязных тряпок

Ваша уборка будет столь же качественной, насколько качественны средства и инструменты, которые вы используете. И если в последний раз вы меняли тряпку для вытирания пыли или мытья посуды в прошлом году, это может повлиять на качество уборки.

На щетках и тряпках также скапливаются микробы, поэтому чистить их нужно регулярно и очень тщательно. Не забывайте также и о том, что пылесос нужно опорожнить сразу после того, как он наполнится, а также следует изменять и фильтры к нему.

Вы забываете о чистке перед дезинфекцией

Вспомните, как вы обычно убираете поверхности в своем доме. Вы сначала протираете их влажными тряпками, а только потом используете моющие средства? Если вы путаете эти этапы или пропускаете хотя бы один из них, это может привести к тому, что большинство микробов останутся на столах и других поверхностях.



Столы нужно тщательно протирать / Фото Pexels

Перед тем, как взять специальный спрей или моющее средство, убедитесь, что вы убрали со столов весь мусор и остатки пыли, чтобы позволить химикатам сделать свою работу.

Вы начинаете уборку с пола

Если первое, что вы делаете во время уборки – это моете пол или пылососите его, это значит, что вам, вероятно, придется начинать всю уборку сначала. Это происходит из-за того, что когда вы будете протирать пыль на более высоких поверхностях, какие-то частицы грязи непременно упадут на пол и снова загрязнят ее и наполнят микробами.

Лучше начните с верхней части комнаты и двигайтесь вниз, чтобы не пропустить ни одной частицы пыли и тщательно очистить все помещение.