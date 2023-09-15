Вот как достичь плоского живота за 30 дней: простой способ

Если вы хотите быстро получить подтянутый живот, убедитесь, что правильно питаетесь и выполняете необходимые комплексы упражнений. Всего несколько советов от экспертов помогут вам добиться желаемого результата.

Независимо от того, какова цель вашего похудения, вы должны убедиться, что теряете вес здоровым способом. Если вы будете ограничивать себя в пище, это может обернуться проблемами со здоровьем и стремительным набором веса после завершения диеты. О том, как правильно избавляться от жира на животе, рассказала личная тренерша Лаура Эндерс.

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Распределяйте еду на порции

Да, ограничивать себя в пище не стоит, однако таким же вредным может быть и переедание. Попытайтесь отказать себя от второй порции жареного картофеля или хлеба, или по крайней мере контролируйте, сколько вы едите. Недавние исследования показывают, что большие порции являются одной из причин ожирения.

Попытайтесь есть меньше, но почаще. Также вы можете порционировать пищу заранее, и это поможет воздержаться от переедания.

Ешьте продукты, богатые полезными веществами

Откажитесь от переработанной пищи, вместо этого потребляйте цельные здоровые продукты. Вы дадите своему телу питательные вещества, необходимые для улучшения здоровья, формирования мышц и стройности,

– поделилась Эндерс.

Среди продуктов, которые рекомендует тренер - овощи и ягоды, в частности черника, ведь она содержит немало клетчатки и питательных веществ, однако не калорийной. Кроме того, попробуйте добавить в свой рацион грибы, овсяную кашу и полезные жиры, которые можно найти в авокадо.



Питание очень сильно влияет на вес / Фото Pexels

Пейте много воды

Вода крайне важна для похудения, и именно поэтому вы должны употреблять ее в достаточном количестве ежедневно.

Большинство людей обезвожены и даже не подозревают об этом. Ваше тело полагается на воду для выполнения большинства функций, включая устранение отходов и сжигание жира. И часто вы будете дольше чувствовать себя сытыми, если будете пить много воды,

– рассказала тренер Эндерс.

"Ешь, жди"

Лаура Эндерс также предлагает сделать своей повседневной привычкой практику "ешь, жди". Суть состоит в том, чтобы съесть небольшую порцию пищи и после этого подождать еще 30 минут, чтобы проверить, действительно ли вы голодны. Если ответ "да", то вы можете съесть еще, однако в большинстве случаев вы заметите, что действительно наелись.

Впрочем, помните о том, что нельзя ущемлять себя, когда чувствуете голод. Недостаточное количество калорий в день может привести к запорам, иммунной дисфункции и даже увеличению веса.